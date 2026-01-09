Los premios «Días de cine»

Atención a los premios que otorga el programa Días de cine, cuya gala tendrá lugar el 21 de enero desde el Auditorio del Museo Reina Sofía. Sin ser los más mediáticos, sí son de los más apreciados por la industria. Este año, especialmente competitivo, han vuelto a ofrecer un palmarés rebosante de calidad.

La mejor película española ha sido Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) seguida de Sirat (Oliver Laxe), La furia (Gemma Blasco), Popel (Oier Plaza Gartzia) y Maspalomas (José Mari Goenega y Aitor Arregi). La mejor película extranjera para el equipo del programa es Valor sentimental (Joachim Trier). Le siguen Un simple accidente (Jafar Panahi), Aún estoy aquí (Walter Salles), Vida en pausa (Alexandros Avranas), The brutalist (Brady Corbet), La semilla de la higuera sagrada (Mohammad Rasoulof), La chica de la aguja (Magnus Von Horn), La voz de Hind (Kaouther Ben Hania), Kontinental 25 (Radu Jude) y Una batalla tras otra (Paul Thomas-Anderson).

La interpretación de Álvaro Cervantes en Sorda le convierte en el mejor actor español de 2025 para Días de cine. Le acompañan en el podio, José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Miguel Garcés (Los domingos) y Álex Monner (La furia), empatados en tercer lugar. Ángela Cervantes es, para Días de cine, la mejor actriz española de 2025, por sus papeles en La furia y Lo que queda de ti. A continuación, se sitúan Patricia López Arnaiz (Los domingos) y Miriam Garlo (Sorda). Stellan Skarsgärd por Valor sentimental, es el mejor actor internacional, y Fernanda Torres la mejor actriz internacional del año por la película brasileña Aún estoy aquí.

Los premios son entregados por los redactores del programa, justificando las razones de la concesión. El palmarés se completa con otros galardones como el premio que se concederá a la actriz María José Alfonso.