Fedro escribió una fábula titulada El león en sociedad con la vaca, la cabra y la oveja. En ella cuenta cómo una vaca, una cabra y una oveja formaron sociedad con un león para obtener provecho en la selva. La presa cazada fue dividida en cuatro partes por el león. Este tomó para sí la primera alegando que se llamaba león (quia nominor leo); la segunda porque era el socio más fuerte de los cuatro; la tercera porque, según él, valía más que sus tres socias y la cuarta también se la apropió advirtiendo que quien osara tocarla sufriría las consecuencias.

La historia de la fábula se ha repetido en Venezuela hace unos días. El señor Donald Trump ha secuestrado al presidente de un país soberano, lo ha trasladado al suyo, lo ha encarcelado y se ha apropiado del petróleo y de los minerales del país venezolano. Para hacerlo ha invocado una única razón: quia nominor leo (porque me llamo Donald). Y no lo ha hecho a escondidas. Lo ha televisado para el mundo entero porque quiere advertir de que lo hará cuantas veces le venga en gana.

Lo que ha hecho Donald Trump el pasado día tres de enero en Venezuela es algo propio de una selva, lugar en el que impera la ley del más fuerte.

Trump se ha dicho: “Entro por tierra y por aire en un país soberano, bombardeo los lugares que me interese para conseguir mis objetivos, aunque haya víctimas mortales (que las hubo, más de 100 y otros tantos heridos), secuestro al presidente del país y a su esposa, los llevo por la fuerza a mi país, los esposo y encarcelo, televiso al mundo entero lo que estoy haciendo, los juzgo en los tribunales de mi país, me hago cargo del gobierno de la nación conquistada y me apropio de sus yacimientos petrolíferos y de todo lo que se me antoje”. Es la selva.

Y, ¿por qué lo hace?, ¿por qué puede hacerlo?, ¿por qué podrá repetirlo?

Porque es el más fuerte, porque tiene más armas, porque tiene más poder, porque tiene más fuerza bruta. No porque tenga más razón, ni más derecho, ni más respeto, ni más vergüenza, ni más ética.

Una operación de película, preparada cuidadosamente durante meses, que contó con topos infiltrados, drones furtivos, agentes de la CIA operando desde agosto y once helicópteros sobrevolando el cielo venezolano. Así consiguieron sin mayores dificultades la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

No contaba ni con el mandato ni con la anuencia de los organismos internacionales, que no han condenado severamente la invasión ni tomado medidas punitivas, dando por bueno el plan y haciendo posible y probable su repetición. Carta blanca para que los hechos se repitan en cualquier parte del mundo. De hecho, la amenaza ya se cierne sobre Groenlandia, Colombia, México y Cuba.

Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela y reitera que él está al mando / Europa Press

A Donald Trump no le interesa la democracia en Venezuela, ni el sufrimiento de sus habitantes ni de sus millones de exiliados. Ha decidido entregar el poder a Delcy Rodríguez, no a Edmundo González ni a María Corina Machado. El protagonismo de la transición no será de los venezolanos sino de Donald Trump, al que solo le importa el petróleo (50 millones de barriles para empezar) y los minerales: oro, hierro, bauxita, níquel, coltán. Es la ley de la selva.

Quienes celebraron la caída del régimen y flir­tearon con Trump han tenido que soportar que haya colocado en la presidencia a Delcy Rodríguez, vicepresidenta a la vez de Maduro y de Trump.

¿Sería razonable que China o Rusia secuestraran a Donald Trump para juzgarlo? ¿Con qué legitimidad actúa EE. UU.?

Se invoca la Doctrina Monroe (1823), convertida con el tiempo en justificación de la hegemonía estadounidense. El Corolario Roosevelt (1904) legitimó el papel de EE. UU. como “policía internacional”, dando cobertura al imperialismo y a la política del Gran Garrote (Big Stick). Una historia execrable.

Sorprende que este personaje narcisista, autoritario, mentiroso y megalómano haya sido elegido por más de setenta millones de personas. Algo estamos haciendo mal en las escuelas.

Vivimos en un mundo desquiciado, donde un genocida propone a un delincuente para el Nobel de la Paz. En todo este proceso, los valores, la justicia, los derechos humanos y la democracia han sido pisoteados impunemente.

Me pregunto: ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Con qué autoridad moral enseñamos a un niño que no puede apropiarse de lo ajeno si los poderosos lo hacen a la vista de todos?

Nos están llevando a la selva. Y debemos impedirlo.