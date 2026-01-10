Desafío ético

El año 2025 será recordado como el año en que la IA dejó de ser magia para convertirse en infraestructura. / Imagen creada con Nano Bana Pro

Si la educación tuviera su propio Spotify Wrapped, la diapositiva de tu género más escuchado no sería el ABP (aprendizaje basado en proyectos) ni la gamificación. En 2025 el género dominante fue, sin duda, la inteligencia artificial generativa.

Hemos pasado de la curiosidad temerosa de 2023 y la experimentación caótica de 2024 a un 2025 donde la IA se ha vuelto invisible, ubicua y sistémica. Ya no hablamos de entrar a ChatGPT, sino de entornos de aprendizaje (LMS) que nos sugieren rúbricas automáticas, tutores virtuales que personalizan la lección de matemáticas en tiempo real y herramientas de diseño que materializan la imaginación de nuestros alumnos en segundos.

Pero, al cerrar este ciclo y ya en 2026, debemos hacer una pausa. El resumen estadístico de nuestro año educativo nos muestra millones de prompts generados, pero ¿qué nos dice sobre la calidad del pensamiento humano que hay detrás?

Wrapped 2025: la normalización

El año 2025 será recordado como el año en que la IA dejó de ser magia para convertirse en infraestructura. Hemos visto tres grandes hitos en las aulas:

La personalización : la promesa de un tutor para cada niño ha empezado a materializarse. Los sistemas adaptativos han permitido que, en una clase de 30 alumnos, cada estudiante reciba refuerzo en sus lagunas específicas sin que el docente tenga que clonarse.

: la promesa de un tutor para cada niño ha empezado a materializarse. Los han permitido que, en una clase de 30 alumnos, cada estudiante reciba en sus lagunas específicas sin que el docente tenga que clonarse. La descarga burocrática : los docentes han empezado a recuperar su tiempo . La IA se ha encargado de tareas administrativas, redacción de informes preliminares y planificación curricular base , permitiendo que el profesorado vuelva a lo esencial: la conexión humana y la mentoría .

: los docentes han empezado a recuperar su . La IA se ha encargado de , permitiendo que el profesorado vuelva a lo esencial: la y la . La multimodalidad creativa: el texto dejó de ser el rey absoluto. En 2025, los estudiantes han aprendido a comunicar ideas complejas mezclando generación de vídeo, código, audio y texto, creando narrativas transmedia que antes requerían estudios de producción enteros.

Sin embargo, como en todo resumen anual, hay datos que el algoritmo a veces esconde. Si bien la eficiencia ha aumentado, han surgido bugs en el sistema que debemos atender urgentemente.

Los bugs del sistema

La integración acrítica ha traído consigo la atrofia del proceso. Hemos notado una tendencia preocupante: estudiantes que entregan productos finales perfectos pero que son incapaces de explicar el camino recorrido para llegar a ellos. El borrador, el error, la tachadura y la reescritura —lugares donde reside el verdadero aprendizaje cognitivo— están en peligro de extinción si la IA resuelve el problema en el primer intento.

Además, la brecha digital ha mutado. Ya no se trata solo de quién tiene acceso a internet, sino de quién tiene acceso a las versiones premium de los modelos de IA más avanzados y, más importante aún, quién tiene el capital cultural para saber cómo interrogarlos.

2026: el año del humanismo tecnológico

Si 2025 fue el año de la implementación, 2026 debe ser obligatoriamente el año de la profundidad ética y el pensamiento crítico. No podemos seguir preguntándonos ¿qué herramienta de IA uso para esto?, sino ¿por qué y cómo debería usar la IA aquí?

Para este año propongo tres pilares fundamentales para redefinir nuestra relación con la tecnología en el aula:

De la detección de plagio a la defensa de autoría. La carrera armamentística entre generadores de texto y detectores de IA ha terminado, y los detectores perdieron. En 2026, debemos abandonar la vigilancia policial y abrazar la evaluación procesual. El reto no es pillar al alumno copiando, sino cambiar la evaluación para que la IA sea inservible si no hay pensamiento crítico. La ética de la IA como asignatura transversal, integrada en cada materia. En matemáticas, se debe analizar el sesgo algorítmico y cómo los modelos de predicción pueden perpetuar desigualdades sociales. En historia podemos utilizar la IA para conversar con figuras históricas, pero analizando críticamente las alucinaciones del modelo y contrastándolas con fuentes primarias reales. En artes, la IA nos ayuda a debatir sobre la propiedad intelectual, el copyright y el valor de la creatividad humana frente a la generación procedimental. El pensamiento crítico. El prompt engineering ya no es suficiente. En 2025 nos obsesionamos con enseñar a escribir prompts. En 2026 debemos enseñar a cuestionar las respuestas. La IA es el mentiroso más convincente de la historia. Necesitamos estudiantes que actúen como editores implacables, verificadores de hechos y filósofos escépticos.

Marco de trabajo para el profesorado

Para aterrizar esto en el aula mañana mismo, sugiero adoptar el marco de copiloto y no de piloto automático. Una regla de oro para 2026 podría ser que si la IA puede hacer la tarea completa del estudiante en menos de 10 segundos sin intervención humana, esa tarea ya no sirve para evaluar el aprendizaje. Debemos diseñar experiencias donde la IA actúe como un oponente socrático.

Tu algoritmo, tus reglas

Al cerrar nuestro wrapped imaginario, recordemos que los algoritmos se entrenan con datos del pasado, pero la educación consiste en preparar a los estudiantes para un futuro que aún no existe. La IA ha llegado para quedarse, y su potencia en 2025 ha sido innegable. Pero la tecnología, por sí sola, no tiene brújula moral ni propósito pedagógico. Eso lo ponemos nosotros.

Que nuestro propósito para 2026 sea dejar de mirar la pantalla con asombro y empezar a mirarnos a nosotros mismos con exigencia. La pregunta para el próximo año no es qué tan inteligente puede ser la máquina, sino qué tan humanos podemos seguir siendo mientras trabajamos con ella.