─El emperador Trump ha entrado en Venezuela, sin orden del juez, sin mandato del poder judicial, sin autorización legislativa, solo armado con su revólver y su determinación.

─Esa es una forma de decirlo, JC. Lo cierto es que ha sacado de su lugar a un dictador, un sujeto que estaba usurpando el poder legítimo emanado de las urnas.

─Eso puede ser cierto. Es un tipo deleznable que estaba arruinando a su país. Pero si hacemos una lista de individuos de bajo nivel que sojuzgan a sus países nos salen actualmente más de 40 gobiernos en el planeta Tierra. ¿Empezamos a liberarlos por orden alfabético? ¿O es que no todos tienen petróleo en su subsuelo?

─Insisto en que el objetivo era remover un tirano y se ha conseguido.

─Pues yo también reitero que la malignidad de Maduro no justifica la chulería, prepotencia y el desprecio por el orden mundial de Trump. Porque este señor tiene una concepción del derecho internacional que no se compadece mínimamente con las convenciones de la era de los derechos humanos. Trump llegó al poder prometiendo una América escondida tras sus fronteras y sus aranceles. Pero parece que se ha cansado de quedarse contemplando la vida desde su sofá y ha salido a dar una vuelta por el mundo, con la arrogancia de quien se siente infalible. “A partir de ahora me adueñaré de lo que me guste, de lo que sea beneficioso para Estados Unidos y de aquello que me pueda beneficiar ahora y en el recuerdo de las futuras generaciones”.

─Las cosas están cambiando JC. Parece que se está gestando un nuevo orden mundial.

─Eso parece, sí. Como también resulta evidente que las reacciones en el resto del mundo están condicionadas a su relación con el emperador. Esa especie de “no nos gusta la forma aunque el fondo pudiera ser aceptable”, algo así como la tiranía como coartada para justificar el atropello.

─Al menos hay unos beneficiados, y en eso estaremos de acuerdo, que son los ciudadanos venezolanos.

─Pues no estoy seguro, Pa. Parecía que Trump venía a restituir a los vencedores morales de las últimas elecciones legislativas, pero resulta que el emperador ha orquestado una transición ambigua, diseñada para el beneficio propio, con el telón de fondo del petróleo y una ambigüedad probablemente bien calculada: deja a Delci Rodríguez al mando, como un títere que escriba a su dictado. Y eso no es aspiración democrática, es una mera operación de interés comercial, porque Trump no aspira a lograr valores, él solo administra intereses, y la democracia en este caso funciona como un adorno retórico, no como un objetivo.

─No te veo muy contento.

─No lo estoy. Y me preocupa el precedente. Porque el emperador ha demostrado que no rinde cuentas a nadie, ni siquiera a su Congreso, a sus aliados ni a la legalidad internacional. Su voluntad es ley y con la intervención sobre Venezuela inaugura un nuevo procedimiento: cualquier lugar puede ser el próximo escenario de sus ambiciones. Eso puede ser preocupante, porque en el mundo existen muchos líderes con pulsiones autocráticas y arsenales nucleares que le respaldan. Y si Trump interviene unilateralmente, ¿cómo podrá frenar a quienes actúen en el futuro como él?

─Precisamente sobre eso he tenido una premonición: China se anexiona Taiwán, Rusia, una a una, una todas las ex repúblicas soviéticas y Corea del Norte la pequeña región de Cheorwon. ¿Y cómo reacciona el Emperador? En silencio, naturalmente, porque una nueva era se ha impuesto en la Tierra, un nuevo reparto entre los poderosos.

─Me temo, Pa, que la jungla geopolítica en el planeta Tierra está servida. Y la cuestión se puede resumir en una pregunta: ¿Va a ser un mundo mejor el comandado por Mr. Trump?