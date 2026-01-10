Godard, «enfant terrible»

Nouvelle vague ★★★ Director: Richard Linklater Reparto: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin

Durante los tres primeros años en los que comenzó a fluir la corriente de la nouvelle vague hasta 162 cineastas franceses rodaron su primera película. Lo informan las cartelas finales de la nueva película de Richard Linklater, un homenaje a esa época irrepetible del cine europeo. No están todos los que son, pero casi.

Linklater va filmando con aires de docudrama un retrato de la época, en blanco y negro, en el que podemos encontrar a una larga serie de iconos del cine francés, que identifica con unos rótulos indicativos. Así, podemos ver con cierta curiosidad, mirando a cámara, a Jacques Demy y Agnes Varda, Claude Chabrol, Melville y a toda la flor y nata del cine francés de los últimos años cincuenta y primeros sesenta del siglo pasado.

'Nouvelle vague' es una película cinéfila hecha para cinéfilos. Por supuesto, para quienes conozcan bien ‘Al final de la escapada’, esa obra representativa y libre dirigida por Jean Luc Godard, en cuyo rodaje se centra Linklater apoyado en dos actores que se parecen a Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo.

'Nouvelle vague' se inicia en la redacción de Cahiers du cinema, entre ruidosas máquinas de escribir y los cigarrillos que devoran sus críticos de cabecera. Pero adquiere verdadero cuerpo cuando un estrambótico Godard, siempre pertrechado por sus gafas negras, inicia el rodaje aparentemente anárquico de su obra emblemática.

Este ejercicio metacinematográfico gustará a quienes interese la intrahistoria del rodaje de 'Al final de la escapada'. Los demás quizá permanezcan fuera de juego.