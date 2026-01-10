La izquierda y el caleidoscopio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). La Conferencia, que tiene como lema ‘España un actor global’, ha dado cita a la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el actual panorama internacional. 08 ENERO 2026 Carlos Luján / Europa Press 08/01/2026. Pedro Sánchez;Carlos Luján;category_code_new / Carlos Luján / Europa Press

No es cosa de cada mes, de cada semana; es asunto de cada día. Los convulsos movimientos de Trump y sus ondas sísmicas alteran el vivir, esparcen angustia y auguran lo peor. No sabemos qué es lo peor, pero muchos lo dan por hecho, aunque aún no tenga nombre ni rostro. Digo muchos, no todos. Porque diríase que, para la derecha española, aunque en parte desprecie a Trump, así como para la ultraderecha mundial, la cosa no es tan grave. Este es el primer movimiento triunfal de Trump: mírese en España la desazón del PP, el ridículo de Feijóo. En nombre de no sé cuántos valores la derecha ha renunciado a buena parte de la democracia, pensando que un sistema donde no triunfen sus principios no es democracia. Hasta Venezuela ha convertido al PP en un abrevadero de despropósitos: han ganado los suyos, han perdido los suyos. Política Schrödinger en Caracas.

Pero… ¿Y la izquierda? Tendrá que asumir que su principal labor es la defensa de la democracia. Aunque ello suponga aplazar algunas promesas -que, de todas maneras, tampoco se realizarían en un régimen autoritario y violento- y a diseñar otros senderos de gloria. Gana la derecha: la cuestión es cómo organizar el repliegue. Estas líneas proponen cuatro líneas de análisis de por qué la izquierda, quejumbrosa y pasiva, no parece muy centrada en reorientar su brújula.

1.- Lo que está sucediendo no es algo nuevo. Podemos mirar la Historia, siempre que no nos empeñemos en refugiarnos en ella. De lo que se trata de entender es que las decisiones geoestratégicas de largo alcance anclan su esencia en un mundo global y complejo y que sucesos como el de Venezuela tienen numerosos precedentes y una cultura dispuesta a aceptarlos. Otra cosa es que lo sucedido no está en una dinámica de bloques ni en una economía tan sofisticada. La atribución de desgracias a la locura o maldad de alguien sirve de poco. Pero tal actitud incita preguntas que son inquietantes porque esa complejidad se coagula en un cruce de cuestiones morales y jurídicas difíciles de desentrañar. La propia lógica de la izquierda se pone en entredicho cuando trafica con sus sueños y sus recuerdos para ajustarlos a tácticas demasiado circunstanciales.

Algún ejemplo: estos días decimos hasta la saciedad que en ningún caso está justificado el secuestro y deposición de un dictador o de un dirigente que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Puedo estar de acuerdo. ¿Pero diríamos lo mismo si el secuestrado hubiera sido Netanyahu en mitad del genocidio de Gaza? ¿Hay que recordar que fue Obama quien dirigió el asesinato de Bin Laden? Otra cuestión: ¿hemos olvidado cómo partes importantes de las izquierdas atacaron a la UE, estaban dispuestas a abandonarla en nombre de lemas gaseosos sin parar a considerar en la importancia de su fuerza política, pese las concesiones a una globalización neoliberal? Esto nos recuerda que la ética, el derecho y las decisiones políticas tienen límites sobre los que normalmente no reflexionamos. La democracia es como una rotonda: distribuye el tráfico pero no siempre de una manera equitativa y segura.

2.- El trumpismo y la ultraderecha tienen la costumbre de ser extremadamente coherentes. Es una coherencia hecha de fanfarronería a priori y de mentira a posteriori. Pero es efectiva: justifica, amplía y cohesiona sus filas. Lo curioso es que es la izquierda -incluyamos a parte de liberales- la que lleva décadas reclamando que la coherencia -la veracidad, la transparencia…- sea un valor primordial de la democracia. Pero la fe sin obras es una fe muerta: si somos coherentes como profetas desarmados, maldita la gracia que a largo plazo tendrá la coherencia o la transparencia. La conclusión quizá desagrade, pero es posible que una democracia requiera de determinados niveles de incoherencia derivados, en suma, del pluralismo que se apaga cuando se concentra el poder en una sola persona o partido. Examine, pues, la gente de izquierdas este tema que también tiene consecuencias concretas.

Indicaré dos. La crisis de las izquierdas está cercana al avance del mercado como gran regulador “apolítico” que destroza los sistemas de equidad como sanidad o educación pública. ¿Tiene sentido que la izquierda se pase la vida convirtiendo en tema central de su agenda la denuncia de los problemas puntuales de sanidad y enseñanza sin establecer las mediaciones oportunas entre el castigo de la imagen de gobernantes actuales y el desgaste que provoca esa actitud a esos servicios públicos? ¿No hay alternativas más inteligentes? Otra: cada día leo a compañeros que basan sus mensajes en denunciar que la mayoría de la población -sobre todo jóvenes y trabajadores- es tonta porque crece el voto a la derecha. Suelo no perder el tiempo contestando. Pero a veces me enfado y propongo pensar que aquellos a los que insultemos no nos votarán y que lo que hay que hacer es formular nuevas propuestas o reconvertir las existentes en otro tipo de relato menos altivo y lacrimógeno; eso lo entiende muy bien la derecha que centra sus ataques en las élites o aquellos revestidos de aura de riqueza.

3.- Lo que está sucediendo es calificado por comentaristas y políticos como “inimaginable”. No es cierto. Al menos si la izquierda no hubiera remoloneado y hubiera estudiado y debatido de política en lugar de distraerse en otros asuntos. Así hubiera sabido que aquella famosa frase de un presidente norteamericano sobre un dictador: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, podría revolverse. Ahora estamos descubriendo quiénes son nuestros hijos de puta: nuestro aliado es nuestro enemigo. Volvamos también en esto a la Historia. No es genética yanqui: Hungría y Checoslovaquia tuvieron su hijo de puta comunista. Y a por Franco no vinieron -ojalá hubieran violado la regla internacional antes aludida-. Cuestión de equilibrios: lo que no sabemos todavía es el diseño de los choques y de las pesas y balanzas.

También era inimaginable una presión armada: esa falta de imaginación nos permitía ser pacifistas existenciales, pero ahora estamos como Bertrand Russell o Einstein, pacifistas antes, a favor del armamento después. Lo que está claro es que estar contra la guerra estamos casi todos, pero convertir la política de izquierdas en ceder espacio de poder a Trump no parece muy sensato. Y eso, quizá, implique una política militar más dinámica. Otro hecho inimaginable: que los avances en derechos humanos y civiles eran irreversibles. No lo son. Hay gente deseando que muchos desaparezcan o se recorten y de ello hacen eje en sus discursos políticos. En otros casos ni siquiera hemos llegado a definir el contenido mismo de los sujetos de derechos -la inmigración-. En otros parece imposible una autocontención, aunque el incremento de presión genere situaciones de rebote, que permitirán alzar banderas heroicas, pero quizá también a la derrota.

A ello contribuye la extremada fragmentación de los discursos progresistas, que parecen secuestrados por grupos propietarios -feudales- dentro de los partidos, los medios de comunicación o la sociedad. Perdidos en guerras culturales que casi siempre acaban siendo civiles, desangrando a los próximos para regocijos de los adversarios. El asunto sería siempre grave: lo es mucho más cuando uno de los requisitos para las grietas democráticas -desde antes de Trump- sea el astillamiento de la sociedad, el despiece de las clases medias, la deificación del mercado por el neoliberalismo y, en fin, la labor del nuevo topo: las redes sociales que dividen y vencen al aniquilar una opinión pública racionalmente conformada. Si cada día hay una causa moral decisiva, si cada jornada es la de una solidaridad poco dibujada en sus perfiles políticos, las derechas juegan solas, se entretienen con provocaciones a las que las izquierdas entrarán siempre. Y aún tendrán fuerzas para asuntos tangenciales basados en la “autenticidad” del bueno, convirtiendo en materia de la izquierda asuntos que no se sabe por qué lo son.

Una última cosa inimaginable que habrá que empezar a imaginar será la política de alianzas: o se amplía el campo de demócratas consecuentes en cada Estado, en la UE y con otros países, o andaremos muy débiles de fuerzas. Veremos cosas muy desagradables en este sentido. Habría que prepararse. A nadie le gusta la política de lo inevitable, pero es lo que hay, o habrá. Salvo que lo evitemos.

4.- La izquierda -salvo algunos que nunca aprenderán de sí mismos- no es que quiera construir un futuro imposible. Se dice en mítines y listas de WhatsApp. Pero es mentira. Afortunadamente. Porque esas cosas siempre acaban mal. El problema es que, para seguir existiendo y, con nosotros, la democracia y sus logros cívicos y sociales, necesitamos seguir edificando un presente factible. Pero no tenemos las herramientas. Para rehacerlas debemos aprender a renunciar a la segmentación -a base de un nuevo pensamiento estratégico- y a buscar la identidad en el fracaso. No hay fracasos bellos, aunque luego haya algún poeta que lo quiera arreglar. Lo que está claro es que si seguimos reduciendo nuestra tarea esencial -la cotidiana, la callejera, la de los mensajes, la de los editoriales, la de las tertulias- a insistir en las maldades de la ultraderecha, lo que conseguiremos es consolidar el alegre pero inquietante papel de espejuelos de un caleidoscopio. Es triste todo esto. Quizá esté equivocado. Pero este tipo de acierto o errores, los que busquen salir del contorno de las pantallas, deben entenderse como muestras de esperanza. Fíjese usted cómo estamos.