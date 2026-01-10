Ritos, supersticiones y evangelio

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

La derecha española, y muy particularmente el Partido Popular, ha incorporado desde hace tiempo determinados ritos, símbolos y tradiciones de raíz católica como parte esencial de su relato político. No se trata de una simple herencia cultural ni de una coincidencia estética, sino de una apropiación consciente de lenguajes, gestos y estructuras propias de la religión, utilizadas como mecanismo de cohesión interna, exclusión del disidente y control emocional de sus fieles. Un evangelio político que bebe del pasado y que, pese a los intentos de maquillaje moderado, sigue anclado en residuos ideológicos que nunca terminaron de desaparecer.

Si acudimos al diccionario de la RAE, ritual se define como el “residuo que queda de un todo”. Y esa definición resulta particularmente esclarecedora para entender la persistencia de determinados residuos del franquismo en el imaginario del PP. Residuos que no se reconocen abiertamente, pero que se mantienen como objetos de culto simbólico, convenientemente reinterpretados y depurados en el discurso, aunque no en el fondo. No se veneran ya las formas explícitas del autoritarismo, pero sí su esencia: el orden incuestionable, la obediencia, la jerarquía moral y la sospecha permanente hacia la disidencia.

A ello se suma la superstición, definida también por la RAE como una “fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo”, generalmente contraria a la razón. Y es precisamente esa fe desmedida en un pasado idealizado —y cuidadosamente deformado— la que sigue alimentando un discurso apocalíptico, alarmista y profundamente emocional. Un discurso que no apela al análisis ni a la evidencia, sino al miedo. España se rompe, la familia se extingue, la moral se derrumba, el país se hunde, los niños serán pervertidos, la civilización caerá… Lo importante no es que sea cierto. Lo importante es que sea eficaz. El miedo, como bien aplicaron quienes han administrado conciencias durante siglos, paraliza y fideliza.

Por eso la derecha no discute, predica. Y cuando predica, exige oración. No se pide comprensión, se pide repetición. No se pide criterio, se pide fe.