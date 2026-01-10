Recientemente, he leído en un medio de comunicación la noticia esperada de que los Tribunales de Instancia, creados en virtud de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, llamada de Eficiencia de la Justicia, vienen a sustituir los llamados Juzgados Unipersonales. Desde mis años dedicados a la actividad judicial, ahora en jubilación, me permito hacer unos comentarios sobre esta reforma.

Con el nombre de “Tribunales de Instancia” se designa ahora a lo que anteriormente llamábamos simplemente “Juzgados”, más hay que partir del hecho inequívoco que los titulares de esos órganos judiciales siguen siendo llamados “jueces, juezas, magistrados y magistradas”, esto es, las personas que los sirven y los que en definitiva van a ejercer las funciones jurisdiccionales en cada uno de ellos.

La Ley 1/2025 indica que aquellos Juzgados, ubicados en los partidos judiciales, eran el primer escalón de acceso a la Justicia y se trataba de órganos unipersonales, esto es, servidos por una sola persona, y se trasladaba a los Tribunales, el escalón superior en el enjuiciamiento, ubicados en un nivel provincial, de comunidad o incluso nacional, la categoría de la colegiación, servidos ya por varias personas. Así, buscando la eficiencia, el primer nivel de organización judicial debe operar de forma colegiada, pero sin alterar el ejercicio de la función jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento unipersonales.

Desde la perspectiva organizativa, el Tribunal de Instancia radica en la ciudad capital del Partido Judicial, cuenta con un presidente, distintas secciones jurisdiccionales, algunas de ellas únicamente en la capital de la provincia con competencia en toda ella, y el apoyo de la nueva Oficina Judicial, donde se integran los letrados/letradas de la Administración de Justicia, uno de ellos con la denominación de letrado/letrada del Servicio Común de Tramitación, y los funcionarios correspondientes del Cuerpo General (gestores, tramitadores y auxilio).

En cuanto a la Oficina Judicial, dice la Ley 1/2025, va a servir de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional, estando basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. Que funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad.

Vamos a situarnos en el Partido Judicial de Alicante, por ser el más amplio, y vemos que, a tenor de la Ley de Planta Judicial, tiene 60 Secciones: 15 Civiles, 9 Instrucción, 3 Familia, Infancia y Capacidad, 3 Mercantiles, 3 Violencia sobre la Mujer, 11 Penales, 3 Menores, 1 Vigilancia Penitenciaria, 4 Contencioso-Administrativo, y 7 Sociales. Además del presidente del Tribunal, cada sección tiene su propio magistrado/magistrada. Pues bien, desde un punto de vista operativo, indicamos que las peticiones de parte (p.e. demandas) se atribuyen por un sistema de Registro a la debida sección, atendiendo a la naturaleza del asunto, pasando luego a la Oficina Judicial donde se le dará el trámite adecuado, hasta que finalice con el dictado de la pertinente sentencia, que será dictada por el magistrado/magistrada de la sección.

Vista general de las sedes judiciales de Benalúa en Alicante, que albergan a los nuevos tribunales de Instancia. / Pilar Cortés

Lo primero que llama la atención es que, finalizado el trámite, el dictado de la resolución lo será por un juez, jueza, magistrado o magistrada, con lo que el principio de la colegiación ya no existe, al tratarse de una sola persona decisoria, quebrando el sentido de la Ley, ya que no puede hablarse de colegiación en la mera tramitación.

Los llamados “Juzgados unipersonales” tenían una determinada estructura funcionarial compuesta por el juez, secretario judicial (hoy letrado/letrada de la Administración de Justicia -LAJ-), y un número de funcionarios determinados. Cada Juzgado estaba especializado en una materia concreta. La entrada de asuntos lo era por el sistema de Registro y Reparto. Cada funcionario tramitaba según las oportunas instrucciones. Cada Juzgado funcionaba correctamente atendiendo al esfuerzo de las personas. Ahora, con la “Oficina Judicial”, que no el Tribunal de Instancia, todos los funcionarios del Partido Judicial se integran en una misma organización y van a tratar de todas las materias, aunque divididos en servicios y áreas, con los correspondientes LAJ y, al final, llegará el asunto a la persona que deba decidir.

Decía la noticia periodística que: “…Si antes se trabajaba como si cada Juzgado fuera una columna con escalones en el que el Juez ocupaba la parte más alta y hacia abajo tenía una serie de trabajadores; ahora se trabaja en modo piramidal, con filas donde la presidencia estará arriba del todo, pero no conocerá quién está al cargo de los procedimientos que llegan”. Y añadía, en palabras del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que “… con los nuevos Tribunales de Instancia esos pequeños Juzgados se transforman en una Oficina Judicial que está dividida en distintos servicios de atención al ciudadano, de tramitación, de ejecución, que son los que van a dar soporte, los que van a dar apoyo a todos los jueces de ese Tribunal de Instancia, con lo cual permitimos la especialización de cada uno de los equipos”.

Permítanme dudar si esta nueva estructura judicial va a significar un verdadero avance en la “eficacia” y rapidez” de la “Justicia”, sumándome a las críticas que se vienen haciendo por jueces, sindicatos y otros agentes jurídicos, como abogados y procuradores. El juez ya no estará a cargo del procedimiento que tiene en el Juzgado del que era titular, ni tendrá la debida coordinación con el LAJ, ni el contacto directo con los funcionarios; y menos con los profesionales. Será difícil coordinar señalamientos, comparecencias, declaraciones, vistas, etc. Por no mencionar la agilidad en la tramitación, ya que, a pesar de los medios informáticos oportunos, el trabajo siempre será una cualidad personal. Ciertamente, ahora será más económico crear una nueva sección con un juez o ampliar en uno o dos funcionarios un determinado servicio, que constituir un nuevo Juzgado con toda su plantilla. En definitiva, creo, todo se reduce a una cuestión dineraria. Y no hablemos del descenso de entrada de asuntos cuando ahora se impone llegar a una previa negociación con los gastos que ello supone para el ciudadano, pero esto es otra cuestión.

¡Ojalá el tiempo me quite la razón!