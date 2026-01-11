No piensen que con este título, me voy a entrometer en disquisiciones o críticas sobre aquella película española de 2008, dirigida por Javier Fesser. Pues mi intención es recordar que, además de que pueda definirse como esa tierra por donde solemos andar normalmente, que ha generado muchos sinónimos e interpretaciones sobre nuestro comportamiento vital. Así, al igual que en el libreto de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso, de aquella zarzuela que disfrutamos de niños en nuestro Teatro Circo, con el trío de los “Cosacos de Kazán”, titulada “Katiuska” con música del maestro Pablo Sorozábal, en su primer acto “Todo es camino, lleno de tristeza”, para aquellos campesinos ucranianos sufridores por la Revolución Rusa al tener que dejar su tierra.

Pero, otras veces esa senda, también nos recuerda al amor, tal como cantaba Carlos Gardel: “Caminito que el tiempo ha borrado/ que juntos un día nos viste pasar”. O como ese camino traducido a nuestro comportamiento, si éste es correcto, nos vaticina tal como nos dice el Sabio Caralampio en uno de sus pensamientos: “El que obra bien le ensanchan el camino”. Camino-bondad, que de entorpecerse nuestra conducta continúa dándole la razón al Sabio: “A todo el que se le atasca el carro, es porque no cuida el camino”, y mucho peor es la trayectoria a seguir ya que “Difícil es llegar cuando no se conoce el camino”.

Todo lo anterior, nos hace meditar cuando hemos superado el umbral que se rompe al sonar las doce campanadas, cada vez más llenas de horteradas a la espera del último modelito de la presentadora de turno y con la dificultad, debido al tamaño del fruto de la vid, para poder cumplir la tradición de una uva por cada campanada.

Así que, no es malo efectuar un examen de conciencia y analizar aquello que pudimos haber hecho bueno y mantenerlo, por lo menos en ese nuevo año. Y recapacitar lo malo ejecutado, pero, como dice Antonio Machado en unos versos: “y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar”.

Mas, volver la vista atrás es recordar y comprobar si realmente como “caminante se hace camino al andar”. Bajo ese prisma, situémonos en Orihuela en enero de 2006: hace cuatro lustros.

En aquellas fechas nuestro Ayuntamiento estaba presidido por José Manuel Medina Cañizares y la Corporación Municipal a finales de 2006 quedaba integrada por los siguientes concejales: 14, Partido Popular; 3, Centro Liberal; 3, PSOE; 1, Izquierda-Los Verdes; 4; no adscritos que habían pertenecido uno al PSOE y 3 al Centro Liberal.

En el nuevo año, se vivieron a nivel ciudadano varias efemérides como la conmemoración del 700 Aniversario del Hallazgo de Ntra. Sra. de Monserrate, Patrona de la Ciudad de Orihuela, cuya Comisión nombrada al efecto había comenzado los trabajos en el mes de septiembre del año anterior. La entrada del nuevo obispo Rafael Palmero Ramos en la Capital de la Diócesis de Orihuela-Alicante. El Primer Centenario de la Caja de Ahorros y Socorros de Nuestra Señora de Monserrate. El recuerdo al arzobispo Fernando de Loazes mediante una placa en la casa donde nació y la iniciativa de cambio de denominación de algunas calles de la ciudad, y la celebración del primer matrimonio gay en el Ayuntamiento.

Dentro del aspecto municipal, el 10 de enero, la concejala de Hacienda Paz Chazarra Navarro anunciaba que en el próximo presupuesto municipal de 2006 se procedería a congelar 27 impuestos municipales (entre ellos, bienes inmuebles, construcciones e instalaciones y obras, basuras, expedición de documentos y circulación de vehículos). En principio se preveía incrementar los presupuestos en un 40%, de 62 millones en el 2005 a 93 millones en el 2006, pero los asesores y técnicos de la Concejalía de Hacienda aconsejaron rebajar a la mitad los 38 millones previstos en inversiones. Por último, el presupuesto de aproximadamente 79 millones, sería aprobado por mayoría en el Pleno Municipal ordinario de 31 de julio, con los votos del PP, con la abstención del CL y del concejal representante del PSOE, Antonio García, y los votos en contra de los concejales del grupo municipal socialista y el del grupo municipal de Los Verdes.

Por otro lado, el 12 de enero se produjo el primer debate para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, siendo unánime la adopción de criterios entre todos los grupos políticos.

El año se había iniciado, con la entrega el día dos de enero por parte del concejal Manuel Hernández Terrés de los premios a los ganadores del Concurso de Belenes, en un acto que tuvo lugar en el Palacio Episcopal. El ganador fue José García Lidón que instaló su belén, en la calle del Bado, 5. Así mismo, el tradicional belén municipal durante las pasadas fiestas navideñas 2005 y hasta la festividad de Reyes del 2006, estuvo instalado en el claustro de dicho palacio, siendo confeccionado por Juan Luis Sarabia.

Como todos los años, en la tarde del 5 de enero se celebró la Cabalgata de los Reyes Magos por las calles de la ciudad, iniciándose en las proximidades de las Espeñetas, para concluir en la Glorieta de Gabriel Miró. Con anterioridad, por la mañana los Reyes Magos hicieron una visita a la Patrona de la Ciudad, Nuestra Señora de Monserrate, en su Santuario, con motivo de 700 Aniversario de su Hallazgo, y tras ello acudieron al Hospital Comarcal de la Vega Baja. En la cabalgata, además de los pastores, hebreos, antorcheros y borregos, desfilaron carrozas con el Rey Herodes, el nacimiento, los tres Reyes Magos, así como romanos a caballo, lanceros y el ballet oriolano de la Escuela de Danza Ana Belén. A la finalización de la misma, los Reyes Magos visitaron el Centro Ocupacional Oriol. El gasto para la organización de la cabalgata supuso la cantidad 55.238 euros. El día 8 se celebró la apertura del Año Jubilar concedido por el Papa Benedicto XVI, por los siete siglos de devoción mariana. Para ello, se celebró una eucaristía presidida por el que hasta hacía poco tiempo era obispo de la Diócesis, Victorio Oliver Domingo y, que en esos momentos era administrador apostólico.

A nivel de movimientos ciudadanos, la actividad desarrollada por la Comisión Pro-Río, estuvo centrada este año en defender a los ciudadanos de la Vega Baja, y acusaba a primeros del mes de enero al Ministerio de Medio Ambiente, de intentar legalizar las sustracciones de agua. Al tener conocimiento de la visita el 11 de enero, de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona a Guardamar y a la desembocadura del río Segura, le recordaba su compromiso de auditar, desde su Ministerio, el destino que, en los últimos años, había dado la Confederación Hidrográfica del Segura al agua que llegaba a la cuenca a través del trasvase. Por otro lado, el Foro Social por la Paz, junto con Mujeres para la Libertad y la Vida, Mujeres Nuevas para el Tercer Milenio, Vega Baja Acoge y el Teléfono de la Esperanza de Orihuela, efectuaron su primera concentración el 12 de enero en la Glorieta de Gabriel Miró, contra la violencia doméstica y por diferencia de sexo.

No olvidemos el deporte en aquel mes de enero de 2006, en el que el domingo 8, los jóvenes atletas de la Escuela Municipal de Atletismo lograron varios premios en la Carrera de Navidad celebrada en Callosa de Segura. Entre los triunfadores encontramos a Carmen Marco Mora, en categoría pre-benjamín en primer lugar y a Teresa Marco Mora, en segundo lugar. Así mismo, los días 2, 3 y 4 de enero se celebró la Feria JUVE 2006, en su décima edición, organizada por la Concejalía de Deportes, en la que se contó con más de 15.000 participantes, entre ellos, Juan Antonio Linares, campeón del Mundo de Trial Bike.

Así, aquel lejano año de 2006, Orihuela comenzaba a transitar su camino, al igual que después de dos décadas lo ha hecho en 2026. Pero, por lo visto a nivel mundial el hombre no se ha dado cuenta de lo que nos decía Antonio Machado, al ver la senda que no se debía volver a pisar.