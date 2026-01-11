Todo es entropía (o casi)

«Puede que me equivoque, pero creo que usted se equivoca». El conflicto de los Hermanos Marx, película de 1930

Aseguran los científicos que es imposible saber cómo funciona el mundo sin entender qué es la entropía y, por extensión, la segunda ley de la termodinámica. Vamos al concepto, que es lo importante. La famosa —aunque incomprendida— entropía es una magnitud física que describe la tendencia natural de los sistemas al desorden. En un sistema aislado, la entropía tiende a aumentar con el tiempo, reflejando la irreversibilidad de los procesos naturales, y por ende del mundo en que vivimos.

No viene mal traer a colación la entropía en estos tiempos en que el desorden mundial se incrementa aceleradamente, en los albores de un nuevo año marcado por la incertidumbre (la de Heisenberg y la socrática), cuando no por la desconfianza y la zozobra. Todo ello unido a una meteorología más inclemente, hasta el extremo de provocar la suspensión de la romería de la Vinguda de la Mare de Déu y la galopada de Cantó, además del traslado de la Patrona a Santa María. Menos mal que el previsor alcalde, Pablo Ruz, se había apresurado a celebrar una romería previa, por lo que pudiera pasar (y pasó).

La lluvia no pudo, sin embargo, con la procesión del 29, lo que permitió al concejal popular Claudio Guilabert estrenarse como nuevo guardacostas. Aunque no pudo demostrar sus habilidades hípicas, quizá el alcalde esté ideando cómo recuperar la carrera de Cantó el día menos pensado. Ánimo, que no está todo perdido.

La cuestión es que estamos ya en 2026, aunque algunos sigan imbuidos del espíritu navideño, con el belén de la Glorieta abierto y el alumbrado encendido. Pese a los contratiempos, el alcalde prepara el último ejercicio completo del actual bipartito, con un programa intenso. Muchos proyectos son heredados del anterior gobierno de izquierdas, pero también habrá iniciativas propias que se harán notar.

Ruz ha advertido a su equipo que este año hay que echar el resto, con un calendario de obras, proyectos, paneles, vídeos e inauguraciones, con permiso (o sin él) del guardián de la caja municipal, el vicealcalde Francisco Soler, que ya debe de estar sudando frío.

Las grandes promesas electorales —el Tram, la Ronda Sur, el museo de la Generalitat en las Clarisas y el Palacio de Congresos— seguirán en el limbo administrativo, por lo que Ruz se aplicará a lo que controla, activando la maquinaria crediticia. Soler asegura que no se pedirán los 31 millones previstos, sino menos. Quizás porque, como dijo Aurora Rodil, ya han cumplido el 90 % del pacto de Valverde (PP-Vox, 2023), hasta el punto de plantearse ampliarlo.

Los porcentajes, sin embargo, no acaban de cuadrar. En mayo de 2024, Rodil habló de un 90 %; días después Ruz lo rebajó al 75 %, tras aplicar el teorema de incompletitud de Gödel. Ahora vuelve el 90 %. O no han hecho nada o las cuitas internas han trastocado las cuentas. Bastaría consultar a la socialista Patricia Maciá, que las lleva al céntimo.

Entre las actuaciones previstas figura la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico y el entorno de Santa María, por casi tres millones de euros: eliminación de escalones, nuevo pavimento, plátanos de sombra (el árbol favorito de Ruz) y un estanque circular que simulará el cielo del Misteri en la tierra.

Pablo Ruz durante la presentación del proyecto de reforma de la plaza del Congreso Eucarístico. / AXEL ALVAREZ

No se descarta añadir algún detalle, incluso una Virgen, formando un eje mariano con otras esculturas y el futuro mosaico gigante de la Patrona. Queda fuera, por razones obvias, la obra Geografía de la Memoria, de Eutiquio Estirado, que será desplazada, siguiendo la conocida tendencia del alcalde a reubicar esculturas modernas. Como diría un sabio romano: sumus quod sumus.

El nuevo año trae también una baja sensible en la oposición: la del exalcalde socialista Carlos González, que deja el acta para dedicarse plenamente a la abogacía. El PSOE le agasajó en su despedida y todo apunta a que el portavoz Héctor Díez emerge como candidato in pectore a las próximas municipales.

A Ruz casi se le escapan las lágrimas en su elogiosa despedida a su antecesor. Porque una cosa es la política activa y otra la condición seráfica de exalcalde. Un gesto que se agradece en tiempos crispados. El escaño de González lo ocupará Miguel Serna, su exjefe de gabinete y primo.

¿Será otro efecto de la entropía?