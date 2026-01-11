Opinión | Tribuna
Normalidad y rutina
Tanto en las operaciones salida que se han sucedido a lo largo de las escalonadas vacaciones navideñas como al regreso de los viajeros, en las estaciones y los aeropuertos ha sobresalido una palabra por encima de todas las demás. Rutina. Sobre estas dos variables, salir de la rutina, y volver a la rutina, se asienta el tinglado turístico-festivo que cada año amenaza en convertirse en más largo, devorando casi un par de meses de nuestro calendario. Desde que en los albores del Black Friday empezaron a regalarse “experiencias” que esconden viajes de desconexión hasta que se cruza el Rubicón de la fiesta de Reyes nuestras vidas se ven impelidas a salir de una rutina que cada vez está peor vista y que, en cierto modo, infravalora nuestra existencia.
Yo defiendo la normalidad por bandera, y me atrevo a subvertir los valores que artificiosamente se han creado. ¿No será más rutinario dejarse llevar por los cantos de sirena que rodean los rituales, cada vez más maratonianos, que acompañan el solsticio de invierno? Encuentro rutina en la forma desaforada en que se llenan los comercios en el Black Friday, en los trenes y los vuelos abarrotados que, por miles, bloquean el espacio aéreo y ferroviario durante las fechas festivas como si no hubiese un mañana.
Sin embargo, no hay nada mejor que encontrar en la normalidad un tesoro. La rutina, esa que tan mala prensa tiene, nos puede deparar ratos muy hermosos, puesto que suele ser en los días de hacienda donde surgen esos momentos que hacen la vida más llevadera. Qué sería de nosotros sin la letra pequeña de la vida. Tan trivial en apariencia, pero a la postre tan necesaria. Mientras muchos apuntan en el calendario cuándo les será posible volver a salir de la rutina, algunos nos instalamos en ella como en un mullido colchón.
