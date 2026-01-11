Opinión | Crítica Teatro
Reiterada fastuosidad
Divinas palabras
★★★
De Valle-Inclán
Compañía: Atalaya
La acentuada visualidad de la compañía andaluza Atalaya atacó de nuevo en el Principal de Alicante con la actitud de un teatro «teatral» y la adaptación, dramaturgia y minuciosa dirección de Ricardo Iniesta, el artífice de este equipo de investigación desde 1983. La expresividad de corte abstracto y el estilo de la farsa popular manejan el lenguaje físico y el texto de Valle-Inclán.
La clásica contemporaneidad de la pieza sostiene una cuidada imagen expresionista con la simbólica ambientación y los pasajes dramáticos y poéticos que dan relieve a las pasiones de los personajes. Divinas palabras se publicó en 1920 y se estrenó en 1933. Y la avaricia y la lujuria circulan con esa grotesca estilización y la fuerza expresiva del esperpento. He ahí los espejos cóncavos y el sentido trágico con su estética deformada. El misterio del amor y de la muerte reside en las características de un espectáculo con las acciones y posturas de cada comediante. Sensualidad, irreverencia religiosa y trazos festivos en una atemporal y dinámica versión con espacios que utilizan conos o grandes capirotes movibles.
La plasticidad y el espíritu valleinclanesco salen a relucir mediante el elocuente conjunto que acoge los diversos arquetipos sociales. O sea, mendigos, vagabundos, el deforme, el sacristán o su mujer, la adúltera a la que el pueblo quiere aplicar un castigo. Originariamente, el asunto está enraizado en una Galicia rural dominada por la miseria y los caciques. Pero sin instalarse en el costumbrismo.
El aparato escénico, las luces y las sombras, el espacio sonoro y la creatividad constituyen el carácter épico y coral que representa lo esencial del teatro con la laboriosa tarea de Silvia Garzón, Raúl Vera, María Sanz y otros componentes. Destaca más la parte externa que la interna, cuyo interés no nos atrapa y queda añejo. Interesan más las formas del teatro total que el fondo. La deshumanización compone esta sinfonía teatral en una pista lúgubre y circense con esa reiterada fastuosidad de la compañía.
