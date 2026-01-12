No piensen que con este título me voy a entrometer en disquisiciones o críticas sobre aquella película española de 2008, dirigida por Javier Fesser. Mi intención es recordar que, además de poder definirse como esa tierra por donde solemos andar, el camino ha generado numerosos sinónimos e interpretaciones sobre nuestro comportamiento vital.

Así, al igual que en el libreto de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso, de aquella zarzuela que disfrutamos de niños en nuestro Teatro Circo, con el trío de los «Cosacos de Kazán», titulada «Katiuska», con música del maestro Pablo Sorozábal, en su primer acto: «Todo es camino, lleno de tristeza», para aquellos campesinos ucranianos sufridores por la Revolución Rusa al tener que dejar su tierra.

Pero otras veces esa senda también nos recuerda al amor, tal como cantaba Carlos Gardel: «Caminito que el tiempo ha borrado / que juntos un día nos viste pasar». O como ese camino, traducido a nuestro comportamiento, si este es correcto, nos vaticina —como nos dice el Sabio Caralampio—: «El que obra bien le ensanchan el camino». Camino y bondad que, de entorpecerse nuestra conducta, continúan dándole la razón al Sabio: «A todo el que se le atasca el carro, es porque no cuida el camino», y mucho peor aún: «Difícil es llegar cuando no se conoce el camino».

Todo lo anterior nos hace meditar cuando hemos superado el umbral que se rompe al sonar las doce campanadas, cada vez más llenas de horteradas, a la espera del último modelito de la presentadora de turno, y con la dificultad —debido al tamaño del fruto de la vid— de cumplir la tradición de una uva por cada campanada.

Así que no es malo efectuar un examen de conciencia y analizar aquello que pudimos haber hecho bien y mantenerlo en el nuevo año. Y recapacitar sobre lo mal ejecutado, pero como dice Antonio Machado en sus versos: «y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar».

Mas volver la vista atrás es recordar y comprobar si realmente, como «caminante, se hace camino al andar». Bajo ese prisma, situémonos en Orihuela en enero de 2006: hace cuatro lustros.

En aquellas fechas, nuestro Ayuntamiento estaba presidido por José Manuel Medina Cañizares, y la Corporación Municipal a finales de 2006 quedaba integrada por: 14 concejales del Partido Popular; 3 del Centro Liberal; 3 del PSOE; 1 de Izquierda–Los Verdes; y 4 no adscritos.

En el nuevo año se vivieron varias efemérides ciudadanas: la conmemoración del 700 Aniversario del Hallazgo de Nuestra Señora de Monserrate, la entrada del nuevo obispo Rafael Palmero Ramos, el Primer Centenario de la Caja de Ahorros y Socorros de Nuestra Señora de Monserrate, el recuerdo al arzobispo Fernando de Loazes, el cambio de denominación de algunas calles y la celebración del primer matrimonio gay en el Ayuntamiento.

Dentro del ámbito municipal, el 10 de enero, la concejala de Hacienda Paz Chazarra Navarro anunciaba la congelación de 27 impuestos municipales. El presupuesto definitivo, de aproximadamente 79 millones de euros, sería aprobado el 31 de julio por mayoría plenaria.

Por otro lado, el 12 de enero se produjo el primer debate para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, con adopción unánime de criterios.

El año se inició con la entrega, el 2 de enero, de los premios del Concurso de Belenes, celebrada en el Palacio Episcopal. El ganador fue José García Lidón, y el belén municipal fue confeccionado por Juan Luis Sarabia.

Como todos los años, el 5 de enero se celebró la Cabalgata de los Reyes Magos, con un gasto de 55.238 euros, culminando con la visita al Centro Ocupacional Oriol.

El 8 de enero se celebró la apertura del Año Jubilar, concedido por el papa Benedicto XVI, con una eucaristía presidida por Victorio Oliver Domingo.

A nivel ciudadano, la Comisión Pro-Río defendió los intereses de la Vega Baja, mientras que el Foro Social por la Paz y otros colectivos realizaron concentraciones contra la violencia doméstica.

En el ámbito deportivo, los jóvenes atletas de la Escuela Municipal de Atletismo lograron premios destacados, y se celebró la Feria JUVE 2006, con más de 15.000 participantes, entre ellos el campeón del mundo Juan Antonio Linares.

Así, aquel lejano año 2006, Orihuela comenzaba a transitar su camino, al igual que lo ha hecho en 2026. Pero, por lo visto a nivel mundial, el hombre no ha aprendido la lección que nos dejó Antonio Machado sobre la senda que no se debía volver a pisar.