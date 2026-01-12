Casi sin avisar, el viernes por la noche irrumpió el magacín ‘Directo a la gente’, una fusión de los programas ‘Directo al grano’ y ‘Malas lenguas’, dos espacios que lleva a cabo la misma productora. De este modo pudimos ver a Gonzalo Miró, Marta Flich y Jesús Cintora juntos en esta edición especial del fin de semana.

¿Pero a qué obedecieron estas prisas a la hora de estrenar un programa que apenas se había anunciado con antelación? Los motivos hay que encontrarlos en la competencia. La nieta de Rocío Jurado, que había tenido un problemilla con la productora, comparecía en ‘De viernes’, en Telecinco. Podría ser que sus responsables hubiesen querido contraprogramar esta entrevista.

O sencillamente puede que fuera una casualidad, y que el programa se hubiese estrenado este día porque querían ponerse las pilas desde el principio del trimestre. La realidad es que las cifras no acompañaron al estreno. Solamente un 6,9% de la audiencia sintonizó con ‘Directo a la gente’, una cuota de pantalla insuficiente para que el proyecto siga adelante. Tengamos en cuenta que los programas de noche de La 1 no bajan del 11%, por lo que la cadena no se puede permitir un contenido que haga la mitad de la media de la cadena. No obstante, hay que aplaudir el arrojo de esta puesta en marcha, puesto del mismo modo que la jugada salió mal, podría haber salido bien.

En el menú de ‘Directos a la gente’ no faltaron las peculiares monjas de Belorado (habituales en ‘Aruser@s’) y algunos representantes de la población leonesa de Villamarín donde surgió el conflicto con las participaciones del sorteo de Navidad. Hay que matizar que las noches de los fines de semana son complicadas para los programadores. ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ solamente duró dos ediciones. Veremos cuál es el futuro de ‘Directo a la gente’.