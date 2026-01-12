Elche 2025: un año de gestión, ciudad y mirada de futuro

Una vista aérea de la ciudad de Elche, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

Para los politólogos, cada año de gestión municipal que se cierra debe mirarse por el retrovisor y valorarse qué se ha hecho en la ciudad. Por ello, ofrezco un balance resumido de lo acontecido en Elche con carácter general.

El año 2025 se despide en Elche con un balance municipal positivo que invita tanto a la reflexión como a la proyección. Doce meses en los que la acción del Ayuntamiento ha estado marcada por la continuidad de grandes líneas estratégicas —políticas sociales, regeneración urbana, sostenibilidad y cultura— y por la voluntad de afianzar una ciudad más cohesionada, moderna y preparada para los retos futuros. El Gobierno municipal ha transitado un ejercicio de consolidación y despliegue de proyectos que comienzan a dejar huella en el día a día de los ilicitanos.

Desde el punto de vista presupuestario, 2025 ha sido el año de la confirmación del gasto social y la inversión pública. Las cuentas municipales, cercanas a los 275 millones de euros, se presentaron como las más sociales de la historia de Elche, reforzando áreas como bienestar social, educación, mantenimiento urbano y servicios públicos. A ello se suma el presupuesto de 2026, de 342 millones de euros, el más alto de la historia.

Uno de los ejes más visibles ha sido el urbanismo y la regeneración de barrios, con mejoras en espacios públicos, especialmente en zonas históricamente castigadas por la falta de inversión.

El barrio de Carrús volvió al centro del foco municipal con el impulso definitivo al Pabellón Deportivo Inclusivo, símbolo de integración social, accesibilidad y revitalización urbana, próximo a su apertura.

También en Carrús, la rehabilitación de las viviendas de Porfirio Pascual se perfila como un hito para 2026, junto con las ayudas a la rehabilitación de edificios, destinadas a comunidades con dificultades económicas y a la dignificación de entornos urbanos envejecidos.

Asimismo, el concurso internacional del Palacio de Congresos reflejó un notable interés arquitectónico al recibir más de 100 propuestas, respaldadas por una inversión económica relevante. La fiscalidad municipal ha sido otro punto clave del balance. El Ayuntamiento mantuvo su política de contención impositiva, con una nueva reducción del IBI y la congelación de otros tributos, cumpliendo la promesa del alcalde Pablo Ruz. El equilibrio financiero, sin renunciar a la inversión, ha sido una de las pruebas de fuego superadas.

En servicios públicos, 2025 ha estado marcado por la modernización y la sostenibilidad. La mejora del ciclo urbano del agua, con fondos europeos, y el proyecto Elx Natura evidencian que el Gobierno municipal piensa en verde.

El ámbito social ha ocupado un lugar central, consolidando un modelo de intervención más cercano, coordinado y preventivo, con especial atención a las personas más vulnerables y a barrios como San Antón.

Matias Segarra

La cultura ha vuelto a ser uno de los grandes activos de Elche en 2025. El Festival Medieval, ya consolidado, llenó el centro histórico de vida y actividad económica, junto con una amplia programación teatral, musical y expositiva, descentralizada en barrios y pedanías, en el marco del Año Jubilar.

Especial mención merece el 25 aniversario del Palmeral de Elche como Patrimonio Mundial de la Unesco, aprovechado para reforzar su valor identitario, ambiental y turístico.

El deporte también ha tenido protagonismo, con eventos como la primera maratón Elche-Alicante y la designación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte 2026, impulsando hábitos saludables y la economía local.

En el terreno político, 2025 ha sido un año de gestión más que de confrontación. El Gobierno municipal ha transmitido estabilidad y capacidad de ejecución, mientras la oposición ha ejercido una fiscalización discreta, en un clima de relativa calma institucional.

En conjunto, el balance municipal de Elche en 2025 dibuja una ciudad en transición, consciente de sus retos, orgullosa de su identidad y decidida a avanzar sin perder cohesión social. Ha sido un año de pasos firmes, con el desafío de convertir proyectos en realidades, profundizar en la igualdad entre barrios y consolidar un modelo de ciudad sostenible, participativa y preparada.

Elche cierra 2025 mirando al futuro con los pies en el presente y la memoria en su patrimonio. Un equilibrio difícil, pero necesario, para seguir construyendo ciudad. Hasta pronto.