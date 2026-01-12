La historia no se negocia: a propósito de los refugios de Alicante

Las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de Alicante continúan paralizadas meses después de su cierre al público. No es un problema técnico ni administrativo, es una decisión política. El contrato está listo para adjudicarse, pero el Ayuntamiento —gobernado por el PP con el apoyo de Vox— mantiene en pausa la reapertura mientras ambas formaciones pactan el «guion» de lo que podrá y no podrá contarse durante los recorridos.

No es un matiz menor, pues hablamos de intervenir en el relato histórico de espacios vinculados a la defensa civil de la población frente a los bombardeos franquistas y fascistas. Hablamos de decidir qué memoria merece ser explicada y cuál debe diluirse.

Vox ha sido explícito, quiere que las visitas incluyan la represión «de ambos bandos». El PP, lejos de desmarcarse, asume la exigencia y habla de que «los contenidos serán los que tienen que ser» los criterios estarán «basados siempre en la realidad de la Historia», evitando concretar en qué consiste esa supuesta corrección del relato histórico.

Bajo el argumento de «equilibrar» la memoria, lo que realmente se plantea es un desplazamiento del foco. Los refugios antiaéreos de Alicante no nacieron de una abstracción política ni de una guerra simétrica. Se construyeron para proteger a población civil bombardeada por la aviación italiana y franquista, especialmente tras el bombardeo del Mercado Central en 1938, una de las mayores masacres contra civiles de la contienda. Este es su sentido histórico. Su razón de ser. Y eso es lo que se pretende relativizar. No hablamos de un centro de interpretación genérico sobre la Guerra Civil. Hablamos de infraestructuras defensivas levantadas por quienes estaban siendo atacados.

Introducir deliberadamente la «represión republicana» en ese contexto no es un ejercicio neutral de memoria, sino una operación política que pretende reconvertir un espacio de memoria de víctimas civiles en un espacio de «culpas compartidas». Es la conocida estrategia de la falsa equidistancia desvirtuando el recuerdo de los bombardeados metamorfoseándolos en una especie de debate moral abstracto donde todo se compensa, todo se diluye y, en último término, nada duele.

La Ley de Memoria Democrática es clara a tal efecto, la finalidad pública respecto al pasado traumático es preservar la verdad histórica, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. No exige «compensar relatos» ni fabricar equilibrios políticos. Exige rigor.

La represión republicana está ampliamente estudiada, documentada y explicada en múltiples espacios académicos y museísticos. Nadie propone ocultarla. Pero utilizarla para desactivar el relato específico de un espacio concreto no es memoria, es revisionismo de baja intensidad.

Además, la legislación y la historiografía internacional coinciden en algo que PP y Vox evitan mencionar, el bombardeo sistemático a civiles fue una práctica impulsada fundamentalmente por la aviación franquista y sus aliados fascistas, y forma parte de un patrón documentado de violencia. Esto tampoco es una opinión, es historiografía consolidada.

El contrato que debería permitir reabrir los refugios está técnicamente listo desde noviembre. Sin embargo, permanece en una pausa que nadie explica con transparencia. No hay objeciones técnicas. No hay reparos administrativos. Lo que hay es negociación del contenido.

Eso significa algo muy serio, se está condicionando la gestión cultural y patrimonial a una negociación ideológica. No es la empresa quien define los contenidos según criterios historiográficos. No son expertos. No son archivos. Son acuerdos políticos. Estamos ante una intervención directa sobre la memoria pública.

Las ciudades que cuidan su historia no la editan según quien gobierne. No borran los contextos. No redibujan responsabilidades. No someten la verdad histórica a pactos de despacho.

Alicante es hoy una de las ciudades mejor posicionadas en España para explicar el impacto de la guerra sobre la población civil gracias a sus refugios recuperados. Convertirlos en un laboratorio de revisionismo o en un ejercicio de equidistancia política no solo empobrecería la memoria local, sería una renuncia peligrosa a dejar de contar lo que ocurrió tal y como sucedió. Y no debe olvidarse que la historia puede ser interpretada, pero nunca negociada.