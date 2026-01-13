En la televisión de 1975 irrumpió la serie documental Los ríos, que recorrió el curso fluvial de los más relevantes de nuestro país. Dado que los episodios eran cortos, los trayectos de los más caudalosos como el Duero o el Ebro necesitaron de varias entregas. Se trataba de unos reportajes muy primitivos, rodados en cine, en los que los grupos de coros y danzas de la época ofrecían imágenes pintorescas en los lugares más emblemáticos de los pueblos por los que atravesaba la narración.

Cincuenta años más tarde llega Ríos, sin artículo. Asistir a este nuevo formato supone constatar la enorme transformación de la narrativa audiovisual. La primera entrega estuvo dedicada al Guadalquivir. Álex O´Dogherty,con su peculiar acento andaluz, sirvió de narrador en lo que fue un viaje apasionante, cuyos más de seiscientos kilómetros se iniciaron en la sierra de Cazorla, muy cerca de la población de Quesada en Jaén.

Los ríos de hace cincuenta años tienen en común con los actuales que integran en su recorrido a las gentes que habitan los lugares por donde marcha el curso de la corriente. La diferencia fundamental estriba en que España y los españoles han cambiado en lo esencial. Aquellos atuendos pintorescos que se podían ver hace cincuenta años han sido sustituidos por profesionales que luchan por sobrevivir con los nuevos oficios. Emprendedores que convierten el mundo rural, agricultores que adaptan las nuevas tecnologías a su labor cotidiana o historiadores que explican con métodos modernos los vestigios del pasado.

La música de Ríos alterna la banda sonora tradicional de corte sinfónico que suele acompañar un reportaje de estas características con canciones que asemejan estar viendo un videoclip. El resultado final es un viaje de una hora en el que nos aproximamos a un paisaje y paisanaje como hasta ahora no se habían filmado.