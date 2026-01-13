El sentido trágico y el cinismo no tienen solución

Son así y no tienen arreglo. Cada vez que otros intentan dar un paso adelante no pueden consentirlo y añoran andar hacia atrás en claro perjuicio de la mayoría. ¿Hay alguna razón para que la gente de a pie rinda culto a esas actitudes políticas y desprecie lo construido en los últimos años y las vías que deben seguir empleándose para arreglar los problemas? Dicen que el Gobierno de Sánchez es el «más corrupto de la democracia». El Partido Popular tiene decenas de cargos condenados y varios juicios pendientes. Y carece de pudor al ejercer de látigo anticorrupción. Dejan sin ejecutar la mitad del dinero concedido por el Ejecutivo central para la dana y se quedan tan tranquilos.

La caradura tiene, igualmente, algunos ilustres representantes vestidos de socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha es uno de los más expuestos a la opinión pública. Lo último de García-Page evidencia el carácter reaccionario de este individuo, ajeno a los intereses progresistas de la mayor parte de su partido. El nuevo sistema de financiación autonómica, que puede entrar en vigor en 2027, es la excusa para enseñar la patita. Y ello pese a la incrementación de recursos que recibirían sus arcas. ¿Es despreciable aumentar 1.248 millones de euros? Según él, un auténtico ataque.

¿Es un atropello que cada castellanomanchego obtenga 594 euros más y que un catalán reciba 578 de pago extra? El prejuicio viene por un acuerdo con uno de los socios de investidura, ERC, que no perjudica a nadie y beneficia a todos. Además, se ceden algunos impuestos, como el IRPF o el IVA, lo cual supone una mayor capacidad de recaudación para las comunidades con mayores ingresos, sin olvidar el mecanismo de solidaridad interterritorial. Parece un modelo más solidario que el vigente.

Aun así, García-Page pide a gritos elecciones generales sin diferenciarse ni un ápice de Feijóo, a quien pone la alfombra para que se pasee triunfalmente. El descrédito y la deriva de ese señor aumenta imparablemente, y el rechazo del PP no se ha hecho esperar, aunque pueda beneficiarse. Cierto es que existen ciertas objeciones y la necesidad de negociación y acuerdos más amplios y sólidos.

Respecto a la Comunidad Valenciana, recibirá 3.669 millones de euros anuales más con el nuevo modelo de financiación propuesto. Recuérdese que el Gobierno aprobó la condonación de parte de las deudas autonómicas y que el Partido Popular dio un portazo. Teóricamente, un ahorro destinado al estado de bienestar, que debe prevalecer por encima del interés privatizador y del negocio de las derechas. La hipocresía y el delirio del PP, con el afán de que Sánchez caiga a cualquier precio, son capaces de todo. En 2012, esta derecha propuso una financiación singular para Catalunya basada en el principio de ordinalidad. Núñez Feijóo, en 2016, expuso que estas cosas se pueden plantear y cambiar. ¿Y ahora qué cuentan el cínico líder de papel y los suyos?

Hablan de regalos al independentismo a fin de continuar Sánchez comprando apoyo. Dicho así no suena bien. Sin embargo, no tiene por qué tirar la toalla e incluso debe dialogar con quien pueda. Las circunstancias mandan y el presidente intenta con plena legitimidad conducir la nave en busca de soluciones beneficiosas. No se quita dinero a nadie. Al revés. El daño enorme a la democracia lo provocan otros que solo actúan en esa única dirección. Hoy y mañana si tuviesen la batuta nacional. Los adalides de la injusticia y la insolidaridad defienden falsamente la justicia y la solidaridad.

«La corrupción masiva del socialismo mangante» consiste en haber alcanzado un récord de empleo en 2025 con casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Más ocupados, menos parados. Y más trabajo de calidad en términos generales. ¿Eso mismo y en estas condiciones sería posible con Feijóo y Abascal? Revertir sería la norma. Temporalidad, precariedad, inestabilidad, debilitar la negociación colectiva, despidos, austeridad pura y dura en favor de los de siempre… Votaron contra la reforma laboral y prometieron derogarla. Se oponen a la subida del salario mínimo y de las pensiones y criticaron los ERTE que salvaron millones de empleos durante la pandemia.

El primer objetivo es anular a Sánchez. El segundo, gobernar y tener el campo libre. Ya saben. El que pueda hacer, que haga. Zapatero es ahora la presa con la intención de acorralar al inquilino de la Moncloa. Ahí tienen la querella contra ZP, sin pruebas, de la asociación ultraderechista HazteOír por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal gracias a sus vínculos con Maduro. Eso sí, en favor de los derechos humanos. Una cucharada de otra idéntica sopa. Pseudomedios, bulos, infamias y a lo loco. La desinformación, el disparate y el activismo siguen como herramientas políticas y judiciales.

Repetimos lo que hemos dicho al empezar. No tienen arreglo. Bueno, sí. Hay una forma de contrarrestar sus febriles conductas. De la ciudadanía depende el aplauso o el abucheo hacia antidemocráticas y reprochables posiciones en sesión continua.