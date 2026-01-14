Agustín Jiménez, un rayo incesante

Ha fallecido, el pasado día 8, Agustín Jiménez, hernandiano, educador, humanista, político socialista, solidario, un buen amigo y compañero de muchas cosas qué podría relatar. En mayo de 1990, del 21 al 23, organizamos un homenaje en Rosal de la Frontera al poeta Miguel Hernández, con el lema « Sobre la injusticia, la paz» . Agustín Jiménez participó en representación de la Generalitat Valenciana, en aquel momento era el delegado provincial de Educación de Alicante. Con Agustín Jiménez, habitantes y autoridades de Rosal, de Huelva y de los pueblos fronterizos portugueses, y hernandianos de otras ciudades, participamos durante tres días en emocionantes actividades. Se recordó al escritor oriolano en su encierro en aquel bello pueblo onubense, del 3 al 9 de mayo de 1939, procedente de Portugal, donde fue detenido el 30 de abril.

Se realizó un encuentro, con banderas blancas portadas por niños portugueses y españoles, procedentes de Vila Verde y Rosal de la Frontera respectivamente, se soltaron palomas blancas como símbolo de la libertad y al mismo tiempo sonaba en la megafonía el Himno de la alegría. A continuación cruzamos la frontera, caminando y sin pasaportes, y en la plaza mayor de Vila Verde se descubrió un monolito al poeta. Allí en el Palacio Cuartel portugués, estuvo encerrado Miguel Hernández. En Rosal en el calabozo municipal, en el que estuvo el poeta, convertido en Casa de Cultura, sus nietos, María José y Miguel, descubrieron el azulejo que otorgaba el nombre de su abuelo a ese centro cultural. Cuando se hable del doloroso peregrinar carcelario del poeta, siempre se hablará de este pueblo, como el inicio de su privación de libertad y el primer homenaje en el cincuenta aniversario del asesinato por omisión de Miguel Hernández. Durante aquellos días vivimos unos momentos acompañados por música andaluza y valenciana, por recitales de poesías, por escolares y adultos y con actividades para recuperar al poeta y a la Memoria Histórica. Con Agustín Jiménez y otros amigos hernandianos, participamos en una hermosa confraternización con los pueblos fronterizos y defendiendo los ideales por los cuales luchó el oriolano.

La biografía del socialista Jiménez, comprometida y solidaria, es muy amplia y atravesada por hechos muy interesantes y emocionantes. Fue diputado en las Cortes españolas, fue dirigente del PSOE y de la FETE-UGT... Participó en la organización de numerosos eventos culturales, educativos, sociales y políticos. Y últimamente estuvimos implicados con él, en la recuperación de la memoria histórica, él participaba en la Liga Española de la Educación y era el delegado provincial de la Fundación CIVES. Ha impulsado actividades y programas educativos sobre memoria democrática y laicismo.

Agustín, dejas un listón muy alto y un gran vacío, pero siempre estarás presente entre nosotros y en esa bondadosa familia que siempre estuvo a tu lado. Un abrazo.