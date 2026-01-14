Todos quisimos ser como Anna Bosch el 3 de enero. Perdón por la «boutade». Si no todos, seguro que sí fuimos muchos los que estuvimos salivando a lo largo del primer sábado del año mientras veíamos y escuchábamos a la veterana periodista. ¿Quién nos iba a decir que lo que se preveía como el principio de un puente festivo de cuatro días que nos conducirían al 6 de enero se iba a llenar de información de primera tras el puñetazo que dio en la mesa del tablero mundial el inefable Donald Trump?

Como siempre ocurre en estos casos, La Sexta y TVE tuvieron reflejos y modificaron su programación de arriba abajo, dedicando un monográfico a lo que estaba ocurriendo, minuto a minuto. Fue un sábado en donde primó un continuo de información que se tragó al mismísimo «Informe semanal».

Allí estaba, en la mesa de contertulios, Anna Bosch, tan cómoda como lo hubiera estado en el salón de su casa en la mesa de una cafetería en torno a una buena tertulia. Hablando de lo que sabía. Aportando su experiencia. Ofreciendo documentación de la buena. Echando mano de su bagaje para hacernos entender el contexto, que es lo que más necesitamos cuando nos encontramos con hechos históricos como el que estaba protagonizando la actualidad.

El corresponsal se cuece a fuego lento. Transforma la geopolítica de altos vuelos en periodismo del bueno. Acumula en su disco duro las experiencias de toda una vida. Y si como es el caso de Anna Bosch, es una apasionada de su trabajo, practica pedagogía con un entusiasmo contagioso, aun sin proponérselo. Y uno siente envidia por no haber tenido la oportunidad de conocer el mundo con ese gran angular que tanto ha enriquecido algunas vidas.