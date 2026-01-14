Una oportunidad histórica para la Comunitat Valenciana

Los valencianos y valencianas llevamos más de una década reclamando un nuevo sistema de financiación justo para nuestra tierra. Un modelo con el que, como siempre y durante años ha defendido el expresident Ximo Puig, no queremos ser más que nadie sino recibir lo justo, lo que nos corresponde. Reclamaciones que ahora gracias a la propuesta presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez van a ser subsanadas.

La exigencia de un nuevo modelo no ha sido patrimonio de un solo partido, sino que ha sido compartida por la sociedad civil, hasta el punto de articularse en la Plataforma per un Finançament Just, ejemplo poco habitual de unidad al ser capaz de integrar a los sindicatos de clase UGT-PV y CCOO-PV, la patronal CEV, y todos los partidos políticos del arco parlamentario de Les Corts Valencianes, a excepción de la ultraderecha que no cree en el sistema de autonomías. Fue un momento de consenso y responsabilidad, guiado por un interés común: impulsar un modelo capaz de asegurar que nuestra Comunitat Valenciana contara con los recursos necesarios para garantizar una atención pública a la ciudadanía, comparable a la de cualquier otra comunidad.

Sabíamos de la complejidad de presentar un nuevo modelo que viniera a corregir los errores anteriores y a su vez mantuviera un equilibrio de solidaridad interterritorial, con mayor financiación para la sanidad y la educación, pilares fundamentales del Estado de Bienestar, que tanto esfuerzo ha costado construir y sostener. Ahora tenemos la oportunidad de avanzar en esa dirección con el nuevo modelo presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el que la Comunitat Valenciana es una de las más beneficiadas. Una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar.

Estamos ante una propuesta que da respuesta a una reivindicación largamente sostenida. Con este nuevo modelo, nuestra comunidad es una de las que más incrementa porcentualmente sus recursos, alcanzando 3.669 millones de euros más al año, que podrán destinarse a una mayor inversión en infraestructuras educativas, atención sanitaria, innovación para retener talento y, además, a la creación de empleos de mayor valor añadido. Hablamos, en definitiva, de atender y responder a los intereses y necesidades de la ciudadanía valenciana en su día a día.

Este modelo solidario que refuerza nuestra autonomía ha sido impulsado por un gobierno socialista que corrige la histórica infrafinanciación que hemos venido denunciando desde hace años. Por ello, esperamos que el PP en la Comunitat Valenciana no se esconda en el tacticismo político que le dicte Génova, como paraguas de inacción, para rechazar este nuevo modelo. Porque, a estas alturas y ante la ausencia de una propuesta alternativa por parte del PP, el “no por el no” ya no tiene justificación.

Incluso el Sr. Pérez Llorca, después de la negligencia de todo el Partido Popular frente a la catástrofe de la DANA, carece de legitimidad para no aceptar en el nuevo modelo de financiación un fondo adicional de 1.000 millones de euros para hacer frente al reto que supone el cambio climático y que tanto dolor ha causado en la Comunitat. Pero, además, si su negativa es firme, quedará en evidencia su falta de coherencia y determinación cuando hace apenas unas semanas acudía a Moncloa para pedir al presidente Pedro Sánchez una cantidad menor de dinero que la que ahora le ofrece este nuevo modelo de financiación.

Por tanto, ya no valen narrativas falsas ni argumentos de conveniencia para justificar la parálisis de un nuevo modelo de financiación justo que refuerce a la Comunitat Valenciana.

