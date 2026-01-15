Un lugar al que ir

Como muchos alicantinos yo también sentiré a partir de ahora, cuando pase por el centro comercial Bulevar Plaza donde hasta hoy, enfrente de la Diputación de Alicante, ha estado situada la tienda Fnac, una melancolía que tiene que ver con ese paso irreductible del tiempo que, como dijo Quevedo, no vuelve ni tropieza y que nos aleja a cada paso que damos de nuestro yo. Hay quien se refería a la librería y tienda especializada en electrónica como la Fnac. Otros la llamaban el Fnac. Yo siempre he dicho voy al Fnac. Supongo que es una expresión incorrecta, pero me da igual. Es una de las ventajas de hacerse mayor: me resbala lo que cualquiera pueda pensar de lo que hago o de mi forma de hablar. Ojalá hubiera tenido la misma actitud a mis 20 años.

Conocí esta cadena francesa a mediados de los años 90. Yo vivía en Alicante, en el Cabo de las Huertas, y solía ir al Fnac de Madrid cuando iba a visitar algún amigo o pasaba un fin de semana con alguna novia de juventud. Me cautivó desde el primer día. Ahora puede sonar extraño, pero el ambiente cosmopolita y cultural que había en esta tienda de Madrid y que más tarde recuperé en la Fnac de Alicante no tenía nada que ver con las librerías de barrio a las que acudía desde los 18 años. Librerías en las que cuando entraba con mi pelo por debajo de los hombros y vistiendo camisetas de surf los dueños, solían serlo, me miraban de arriba a abajo cuando pedía un libro de Cortázar, Onetti, Patrick Leigh Fermor o Tolstoi. Sin embargo, los y las dependientes de Fnac sonreían cuando solicitaba su ayuda para encontrar algún libro, me acompañaban al estante que fuese y se quedaban unos segundos hablando conmigo.

A principio de siglo vivía en Villajoyosa, un pueblo cercano a Alicante, con 20.000 habitantes y todos los defectos que suelen tener las poblaciones pequeñas: tendencia al chismorreo, una plaga de envidia y aburrimiento a mansalva. También conocí personas excepcionales. En cualquier caso cuando iba a Alicante a ver una exposición de pintura o fotografía o asistir a una obra en el Teatro Principal siempre aparcaba mi coche en el parking de la Plaza de la Montañeta y antes de acudir al evento que fuese me pasaba por Fnac de la que siempre salía con tres o cuatro libros y un par de CD de jazz. Aquel pequeño trayecto de unos kilómetros en coche se convertía, hace más de 20 años, en hacer el tránsito de un ambiente hostil hacia la cultura, mi lugar de trabajo, a otro en el que la literatura y el jazz o la música clásica lo inundaba todo. Fnac tenía un fondo de almacén como pocas veces he encontrado. Curioseando en las estanterías descubría con regocijo el catálogo de alguna exposición de fotografía o de algún escritor que se había celebrado en Madrid unos meses antes y a las que no había podido acudir por falta de tiempo porque el viaje en coche era de cuatro horas, no como ahora qué gracias al AVE puedes salir de tu casa y estar paseando por la Gran Vía en un par de horas. Otras veces encontraba una obra perdida de uno de mis escritores favoritos porque alguien había tomado la acertada decisión de pedir 50 ejemplares cuando se había publicado que se iban vendiendo poco a poco cuando ya estaba descatalogada por la editorial.

Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años como referente cultural / Rafa Arjones / UNKNOWN

En el Fnac de Alicante se celebraban actos culturales, presentación de libros o charlas sobre algún tema de actualidad. Todo ello con una estética moderna y culta que se alejaba de esa tradicional librería española oscura, húmeda y con olor a moho. Años después, cuando mis hijos aún eran pequeños, solía ir con ellos al Fnac de Valencia, ciudad en la que vivo. Les dejaba en la sección infantil y yo me iba a curiosear entre las estanterías de novedades. Esa forma de entender la cultura, como algo amable accesible a cualquier persona, distaba mucho de las librerías españolas que con el paso del tiempo imitaron ese concepto de lugar alegre. La Casa del Libro, sin ir más lejos, supo entender esa nueva idea que trajo Fnac y fue modificando todas sus sedes a lo largo de España, convirtiendo sus antiguas tiendas en lugares luminosos con sección infantil y sillones pequeños para los niños.

Me ha extrañado que ante la noticia de cierre de Fnac de Alicante por desavenencias del contrato de alquiler con el dueño del centro comercial no haya habido las mismas manifestaciones que se suelen producir en España cuando una librería o “comercio de toda la vida” tiene que cerrar después de décadas abiertas al público. Fnac de Alicante, con independencia de su origen francés, supuso un antes y un después en la cultura de Alicante y en cada una de las ciudades donde tiene una sede igual. Supongo que al no haber aparecido la palabra turismo o piso turístico a los excelsos defensores de la cultura en Alicante no les habrá molestado su cierre.