La Sanidad en Elx necesita mejor atención del Consell

La Sanidad es uno de los pilares básicos de la sociedad. Uno de los exponentes del llamado Estado de bienestar, algo que se considera sustancial en las sociedades avanzadas a estas alturas del siglo XXI.

Pero, a pesar de ello, la realidad nos demuestra que dista mucho de encontrarse en su mejor momento. Detrás de los anuncios y grandilocuentes declaraciones, no se ven síntomas de que, desde los poderes públicos valencianos, haya compromisos serios por defender una Sanidad pública de calidad para todas las personas que habitamos el País Valenciano.

Mas bien se observa, desde hace años, todo lo contrario. Un progresivo deterioro en la atención y prestaciones a todos los niveles. La falta de medios, especialmente en personal, instalaciones y recursos, está provocando situaciones inadmisibles cada vez con mayor frecuencia. Y hablamos de Sanidad, con las consecuencias que, sobre la salud y la vida de las personas, tiene ser mejor o peor atendido. Las recientes noticias sobre el tema del cribado de cáncer de mama en Andalucía, y la despreocupación y desinterés por el tema por parte del Gobierno de la Junta, ha sido uno de los últimos escándalos conocidos sobre lo que supone hacer dejación en la defensa de una Sanidad pública de calidad y para todos. Y es lógico pensar, y temer, que no sea un caso exclusivo de aquella comunidad.

Por ello es legítimo que la sociedad exija a sus responsables autonómicos que en algo tan necesario no se regateen esfuerzos ni se creen diferencias de tratamiento entre unos y otros. La Sanidad pública está para atender, competentemente, a toda la ciudadanía y nunca para servir de coartada para negocios privados a costa de ella. El que quiera atención privada debe tenerla, pero pagándosela él. Los recursos públicos deben destinarse a la totalidad de la población, en la cantidad y calidad necesarios para la mejor atención asistencial posible. Ni directa, ni por la puerta de atrás, deben financiarse actividades lucrativas privadas. Lo de la colaboración público-privada que tanto defienden desde el PP-Vox es, en realidad, una supeditación de los intereses públicos a los que pueden representar ciertas compañías en el sector.

El mejor ejemplo en nuestra Comunidad lo representó el denominado modelo Alzira y fue frustrante. Su impulsor aquí fue Eduardo Zaplana y en Madrid, Esperanza Aguirre, dos personajes de triste leyenda. No es casualidad que el reciente escándalo, en el hospital de Torrejón, pertenezca a uno de estos potentes grupos privados que también han estado representados en el País Valenciano.

Afortunadamente, en época del Botànic, se consiguió rescatar a casi todos los hospitales que tenían su gestión privatizada. Sólo quedó el del Vinalopó y, a pesar de la lucha de la Plataforma creada para conseguir su reversión, con más de 15.000 firmas apoyando su rescate, el nuevo Gobierno PP-Vox que presidió Mazón prefirió renovar la concesión y frustrar la legítima y necesaria lucha de la Plataforma por mejorar la Sanidad en la comarca, y evitar que se perpetúe la división entre unos ilicitanos y otros en la atención asistencial, al tener Elx uno de sus hospitales públicos privatizado, caso único en todo el País Valenciano. Es inadmisible el desprecio con que el conseller Marciano Gómez trata a los defensores de la sanidad pública, y que nos condene a una gestión manifiestamente mejorable en esta comarca ante el silencio cómplice de un Ayuntamiento más preocupado por el tema celestial que por el terrenal de cara a sus conciudadanos.

Tampoco parece razonable lo que está pasando con el tema de la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital General, algo tan necesario. Las obras están paralizadas desde hace años y sin fecha para terminarlas (debían haberlo hecho en octubre de 2024). Es sorprendente la poca atención que se le presta a este tema, como bien publicaba INFORMACIÓN la semana pasada. Ante ello el propio Hospital ha tenido que requerir a la conselleria a que inicie los trabajos para reformar los actuales quirófanos, al no poder disponer de los nuevos hasta no se sabe cuándo. Y, de paso, recuerda que hace más de 25 años desde la última reforma que allí se realizó, y que el estado de los mismos exige mejoras. La atención al paciente se resiente, las listas de espera aumentan, la calidad disminuye, etc.

¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Es un insulto a Elx y comarca. La conselleria demuestra muy poco interés con nosotros. Aunque también hay que decir que desde el Ayuntamiento se debería ser más exigente en resolver estas situaciones que tanto afectan a la salud de la ciudadanía. La obsesión por poner estatuas y representaciones marianas por doquier choca con la escasa preocupación por los problemas y necesidades reales de la ciudadanía que en la Sanidad tiene uno de sus temas más importantes pendiente de solución hace años.

Se demuestra así la incapacidad del actual Gobierno municipal PP-Vox por llevar adelante las grandes obras anunciadas, pero que si siquiera consiga poner en marcha obras que ya lo estaban y fueron paralizadas por diversas razones, y hay varios ejemplos, dice muy poco de su capacidad de gestión, y eso no es bueno para Elx.

El Ayuntamiento debería trabajar más por todo lo necesario, para todos, que está pendiente, y no centrarse solo en lo superfluo, decorativo o religioso. Hace falta una visión más abierta y eficaz para atender necesidades reales de la ciudadanía. Y ahí se está fallando.