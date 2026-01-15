La vivienda no puede salir de un local sin reglas

El local alquilado desde hace un año todavía no ha sido adecuado para acoger dependencias municipales aunque sí se ha pagado un alquilar mensual de 2.700 euros / D. Pamies

En los últimos meses, el goteo de locales comerciales que bajan la persiana para convertirse en viviendas se ha intensificado en Elche. Lo que en un principio podía entenderse como una salida puntual ante el cierre de negocios y la falta de oferta residencial empieza a dibujar una tendencia con efectos visibles en los barrios. Y como suele ocurrir cuando los cambios se producen con rapidez, conviene detenerse a analizar si la ciudad está avanzando en la dirección adecuada.

El problema del acceso a la vivienda es real y afecta cada vez a más personas, especialmente a jóvenes y familias con ingresos medios. Buscar alternativas es necesario, pero no todas las soluciones son igualmente válidas. La conversión de locales en viviendas no puede abordarse sin criterios claros ni controles suficientes. Aspectos como la ventilación, la iluminación natural, la seguridad o la superficie mínima no son detalles menores: marcan la diferencia entre una vivienda y un simple espacio para dormir.

Aceptar sin más este tipo de transformaciones supone asumir el riesgo de normalizar soluciones habitacionales de baja calidad. A medio plazo, esto no solo afecta a quienes las ocupan, sino que acaba teniendo consecuencias sobre el conjunto de la ciudad. La precariedad residencial no se soluciona acumulando licencias, sino garantizando condiciones dignas y sostenibles.

A esta cuestión se suma otra igual de relevante: el impacto sobre el comercio de proximidad y la vida urbana. Los locales a pie de calle forman parte del pulso diario de los barrios. Son espacios de actividad económica, pero también de relación social. Cuando desaparecen, las calles pierden movimiento, servicios y empleo, y el entorno se vuelve más impersonal. El riesgo es evidente: avanzar hacia una ciudad cada vez más dormitorio, con menos vida y menos identidad.

El 5 de abril de 2025 Ibiza se sumó a una movilización estatal por el derecho a la vivienda. / Toni Escobar

Por eso, el debate no debería plantearse en términos de prohibición o permisividad absoluta, sino de equilibrio. Regular la reconversión de locales no es poner trabas, sino ordenar un proceso que, de otro modo, puede desbordarse. La planificación urbana existe precisamente para anticipar problemas y evitar que las decisiones a corto plazo condicionen negativamente el futuro.

Este enfoque debería ir acompañado de políticas que refuercen el comercio local. Incentivar el consumo de proximidad, apoyar a los pequeños negocios y recuperar ejes comerciales consolidados es tan necesario como ampliar el parque de vivienda. Ambas líneas de actuación no solo son compatibles, sino complementarias.

Las decisiones urbanísticas nunca son neutras. Cada licencia concedida define cómo se vive en un barrio y qué tipo de ciudad se está construyendo. En un contexto de presión inmobiliaria creciente, mirar hacia otro lado no es una opción. Permitir que la urgencia marque el rumbo, sin reglas claras ni visión a medio plazo, es asumir un deterioro progresivo que luego será difícil de corregir.

La vivienda no puede convertirse en un parche improvisado ni los barrios en un simple contenedor de soluciones rápidas. Si no se actúa con criterio, el riesgo es claro: viviendas de baja calidad, calles sin actividad y una ciudad cada vez más fragmentada. Planificar, regular y exigir estándares no es una cuestión ideológica, sino de responsabilidad. Porque cuando se pierde la calidad urbana, recuperarla cuesta años… y casi siempre llega demasiado tarde.