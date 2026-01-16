Nueva imagen

RTVE estrenó el 7 de enero una actualización de su imagen. Esta modernización de la imagen corporativa se hace coincidiendo la celebración del 70º aniversario de Televisión Española, que se celebrará el próximo 28 de octubre, pero que salpicará todos los meses del año.

Los espectadores más observadores habrán comprobado que las ‘moscas’ que indican los distintos canales de la Corporación han modificado su formato. Ahora son de color blanco, y se pueden ver en un tamaño ligeramente superior al que era habitual. Manteniendo la identidad actual, se tiende a ofrecer una imagen limpia y depurada. Asimismo, se han modificado distintos elementos visuales, como las caretas de la continuidad, las promociones y los grafismos con los que se cierra cualquier programa, en los que ahora se pueden ver las siglas de la Corporación sobre color naranja.

¿Y el archivo de la casa, que es el gran tesoro del audiovisual español, dado que entre 1956 y 1990 la cadena pública contó con el monopolio televisivo? Con todas esas horas de imágenes podría hacerse cualquier cosa, a poco que se dedicase voluntad en ello. Lo que nos encontramos, a la hora de la verdad, son dos programas que repiten sus entregas en bucle porque han caído en gracia al público. Por un lado, ‘Viaje al centro de la tele’, que reina a sus anchas la mañana de los domingos acumulando tres o cuatro horas de emisión. Por otro, ‘Cómo nos reímos’, del que se han producido 110 entregas, que también se van repitiendo año tras año (en la actualidad de tres en tres la noche de los sábados), entre las que se cuela, menos mal, una de estreno cada semana.

Insuficiente a todas luces en un archivo del que se podría sacar oro en dramáticos, magacines y el resto de géneros.