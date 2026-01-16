Resignificar los refugios antiaéreos de Alicante: memoria, historia y democracia

Alicante fue una de las ciudades españolas más duramente castigadas por los bombardeos de la aviación fascista durante la Guerra Civil. El ataque al Mercado Central del 25 de mayo de 1938, con centenares de víctimas civiles, forma parte de una memoria que marca indudablemente la identidad de la ciudad.

Los refugios antiaéreos construidos para proteger a la población no son simples restos arquitectónicos, son testimonios materiales de una violencia ejercida deliberadamente contra civiles indefensos. En torno a estos refugios se ha reabierto en las últimas semanas un debate que entiendo no es solo local, sino profundamente cívico: cómo gestionar y explicar estos espacios del pasado. La discusión gira en torno a un concepto cada vez más presente en el debate público: la resignificación de los lugares de memoria.

Desde una perspectiva histórica, resignificar no significa borrar ni suavizar el pasado, sino hacerlo comprensible desde el presente. Implica contextualizar estos espacios, explicar por qué existieron, identificar a las víctimas y asumir los valores democráticos actuales como marco interpretativo. Resignificar es, en este sentido, una forma de determinar qué relato del pasado transmitimos a la sociedad.

Este enfoque ha sido incorporado a las políticas públicas de memoria desarrolladas en España desde comienzos del siglo XXI y, de manera más clara, a la Ley de Memoria Democrática de 2022. La norma establece como objetivos el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como la promoción de una cultura democrática basada en el conocimiento crítico del pasado. En este marco, los lugares de memoria cumplen una función pedagógica y cívica esencial.

La historiografía contemporánea ha insistido, además, en que la memoria de los pasados violentos nunca es neutra. Como ha señalado el reconocido historiador del fascismo Enzo Traverso, la memoria es siempre un terreno de conflicto. Resignificar no puede significar equiparar a víctimas y verdugos ni diluir responsabilidades históricas en nombre de una supuesta neutralidad. Por el contrario, exige una memoria crítica capaz de distinguir entre quienes defendieron la legalidad democrática y quienes la destruyeron por la fuerza.

Aquí aparece un riesgo que conviene subrayar. Cuando la resignificación de los lugares de memoria se concibe como una decisión dependiente exclusivamente de mayorías políticas coyunturales, pierde su fundamento académico y su estabilidad cívica.

Si el significado de estos espacios puede cambiar con cada ciclo electoral, la resignificación deja de ser una política de conocimiento para convertirse en una política de poder. El resultado es un proceso reversible, frágil y sometido a los vaivenes partidistas, que acaba erosionando la credibilidad institucional y la reputación pública de los propios lugares de memoria.

La experiencia internacional muestra un camino distinto. Veámoslo con dos ejemplos distantes espacial y cronológicamente. En Alemania, antiguos espacios del aparato represivo nazi, como los campos de exterminio, han sido transformados en lugares de memoria orientados a la educación cívica y al rechazo explícito del totalitarismo.

Refugio en la plaza Séneca de Alicante. / Alex Domínguez

En Argentina, antiguos centros clandestinos de detención de la dictadura militar funcionan hoy como espacios de memoria y derechos humanos. En ambos casos, resignificar ha supuesto contextualizar el pasado desde valores democráticos estables, no dejar su interpretación al arbitrio de mayorías cambiantes.

Sin embargo, en el debate político actual el término resignificación se ha vuelto ambiguo. Determinados discursos de la ultraderecha (y de la derecha) lo utilizan para cuestionar las políticas de memoria democrática bajo la apelación a evitar “lecturas ideológicas”. Estas propuestas, lejos de promover una reflexión crítica, tienden a desproblematizar la violencia del franquismo y a diluir responsabilidades históricas. No se trata de resignificar, sino de neutralizar el conflicto histórico.

Aplicado al caso de Alicante, el problema es evidente. Convertir los refugios antiaéreos en espacios neutros, desprovistos de contexto, equivale a vaciarlos de su significado. Estos lugares existen porque la ciudad fue bombardeada de forma sistemática; porque la población civil fue un objetivo militar; porque hubo víctimas.

Ignorar ese hecho no favorece la convivencia ni la reconciliación, sino el olvido. Desde la perspectiva de la Ley de Memoria Democrática, los refugios antiaéreos de Alicante son lugares de memoria democrática en sentido pleno. Su resignificación debería orientarse a explicar con rigor su contexto histórico, a reconocer el sufrimiento de la población civil y a transmitir valores cívicos acordes con una sociedad democrática. Esto exige criterios estables, conocimiento historiográfico y un compromiso institucional que no dependa del signo político de cada momento.

Alicante se enfrenta, por tanto, a una decisión que va más allá de lo cultural o lo turístico. Resignificar sus refugios antiaéreos implica decidir si la ciudad quiere una memoria pública basada en el rigor histórico, la estabilidad institucional y el respeto a las víctimas, o una memoria volátil, subordinada a mayorías políticas cambiantes y, por ello, carente de autoridad académica y credibilidad cívica.

Cuando el significado de los lugares de memoria se convierte en objeto de vaivenes electorales, no solo se empobrece el conocimiento del pasado: se daña la reputación democrática de las instituciones y se debilitan los fundamentos mismos de la cultura cívica.

Las democracias no se consolidan desde la equidistancia ni desde el olvido, sino desde el compromiso con una memoria crítica, informada y estable. Los lugares de memoria no hablan solo de lo que ocurrió; hablan, sobre todo, de la madurez democrática de quienes deciden cómo deben ser explicados.