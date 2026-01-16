La sabiduría es la clave de la libertad

Hay una frase de Séneca que ofrece la respuesta a la aspiración más importante que debe alcanzar todo ser humano, como es la adquisición del mayor grado de sabiduría que sea capaz de conseguir para con ello llegar a las mejores y más altas cotas profesionales en su actividad profesional.

Decía Séneca que la sabiduría es la clave para conseguir la libertad. Y es esta una máxima que debería ponerse en la entrada de todos los edificios, pero, sobre todo, en los de las escuelas para niños y adolescentes y en la Universidad, porque si hay algo importante que te pueda distinguir de los demás es el grado de alcanzar la suficiente sabiduría como para realizar la actividad profesional que desea una persona y que influya sobremanera en la selección de puestos de trabajo, o conseguir un puesto en la administración pública por medio de una oposición.

Es cierto que junto con la sabiduría hacen falta otro tipo de aptitudes y también de actitudes a la hora de desempeñar un puesto de trabajo, pero cuanto más alto es el grado de conocimientos obtenidos por medio de la preparación, el esfuerzo para alcanzar la sabiduría te posiciona para saber con el máximo grado de certeza cómo se deben hacer mejor las cosas y cuáles son las respuestas a los problemas que existen en la sociedad, así como afrontar la mejor forma de resolverlos. Porque cuanto más alta es la sabiduría de una persona más alto es, a su vez, el grado de posibilidades de que pueda encontrar la solución al problema que se plantea, tanto en la empresa como en la administración pública

Además, hay que tener en cuenta que la sabiduría no es algo que se concede al ser humano desde el nacimiento, sino que se va adquiriendo conforme pasan los años, y en base al esfuerzo y a la actitud del ser humano, o a dedicar horas al adquirir conocimientos para estar en condiciones de encontrar respuestas a los problemas que surgirán en la actividad profesional que va a desarrollar una persona. Y esto no depende de si ese es más o menos inteligente, sino del esfuerzo personal para alcanzar el mayor grado de conocimientos teóricos y prácticos para un mejor desenvolvimiento de la profesión a la que se aspira.

Es cierto que cuanto mayor es el grado de inteligencia del ser humano, más capacidad para obtener conocimientos existirán, pero resulta indudable, y la experiencia así nos lo demuestra, que personas con menos nivel de inteligencia que otros han podido llegar más lejos en la vida por el gran esfuerzo que dedican a la adquisición de conocimientos. Y eso es lo que les acaba distinguiendo de los demás, porque en la empresa y la administración pública interesan más personas con actitud que personas con aptitud, pero que rinden menos. Y quien está dispuesto a dedicar horas a esforzarse en el aprendizaje diario dará más rentabilidad y resultados en la empresa y en la administración pública en donde desempeña su actividad.

Actuar con sabiduría a la hora de acometer proyectos e ideas permite distinguir lo que es importante de lo urgente y supone saber guardar el equilibrio entre la razón, la experiencia y la ética, y, también, hay que señalar que la sabiduría auténtica se encuentra más en las decisiones que tomamos que en las palabras que utilizamos para llevarlas a cabo.

Resulta importante, por ello, que se transmita a la sociedad que para que esta se mantenga libre para poder tomar las mejores decisiones es preciso actuar con sabiduría a la hora de adoptarlas. Pero ello exige preparación, formación, esfuerzo, capacidad de sacrificio, disciplina y coraje a la hora de enfrentarse a las adversidades. Y ello, para poder afrontarlas con entereza y saber que se puede salir de las mismas si se han trabajado antes de forma seria las condiciones y circunstancias que permiten hacerles frente por los conocimientos que se han adquirido. Porque la carencia de los mismos hace al ser humano menos libre para saber tomar las decisiones que son buenas para él y su entorno. Y es que la libertad es un objetivo que se alcanza por el camino de la sabiduría, porque se es más libre si se es más sabio y menos libre cuando la ignorancia derivada de la falta de esfuerzo para adquirir sabiduría es la piedra angular del quehacer diario de la persona que no ha querido tenerla por el esfuerzo que ello le supone. Y, con ello, acaba prefiriendo ser menos libre al tener menos sabiduría, pero afectando también a todo su entorno que consideraba que la tenía.