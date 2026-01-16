Opinión | El deure d’actuar
La temptació de governar el món com una màquina
La promesa de solucions simples és una de les idees més perilloses del nostre temps. Sona a ordre, a eficàcia i a control, però sovint amaga una profunda incomprensió de la realitat que es vol governar
Una de les grans temptacions contemporànies és pensar que el món funciona com una màquina: que n’hi ha prou amb identificar els comandaments adequats, reduir el soroll i imposar una direcció clara perquè el sistema torne a funcionar. Aquesta idea ve de lluny. Naix de la mateixa arrel que va portar la ciència moderna a imaginar la natura com un mecanisme perfecte, previsible i desmuntable. Una metàfora extraordinàriament fecunda, però que amb el temps hem confós massa sovint amb la realitat mateixa.
El pensament mecanicista va ser una conquesta formidable. Gràcies a ell vam aprendre a descriure el moviment dels planetes, a construir infraestructures sòlides, i a confiar en la capacitat humana de comprendre el món mitjançant lleis racionals. El problema no és el model, sinó l’excés de simplificació: convertir una eina poderosa en una cosmovisió tancada. Allò que resulta eficaç per a sistemes simples esdevé problemàtic quan s’aplica sense matisos a societats humanes, ecosistemes o conflictes globals.
La mateixa ciència fa temps que n’ha assenyalat els límits. Poincaré va mostrar que fins i tot sistemes deterministes poden ser imprevisibles; la física quàntica va posar límits clars a la idea d’un món completament controlable; i l’estudi dels sistemes complexos ha evidenciat que molts processos ―del clima a les dinàmiques socials― no funcionen com un rellotge, sinó com xarxes d’interaccions històriques, sensibles i obertes. El model mecanicista ja no pot aspirar a explicar tota la realitat.
Malgrat això, una part rellevant del discurs polític contemporani continua actuant com si el món fora una màquina avariada que cal reparar amb decisió i sense matisos. L’autoritarisme, en les seues versions clàssiques o renovades, s’alimenta d’aquesta lògica: una sola veritat, una sola direcció, una voluntat imposada sobre la diversitat. Rússia o la Xina en són exemples evidents, però aquesta pulsió també reapareix, de manera més subtil, en democràcies temptades pels lideratges forts i les solucions ràpides.
Donald Trump no ha inventat aquesta mirada, però l’ha portat a l’extrem. Negar la complexitat del canvi climàtic, reduir la política internacional a transaccions immediates o desacreditar el coneixement expert, respon a una mateixa necessitat: preservar una visió del món simple, lineal i aparentment controlable. El negacionisme científic no és només ignorància; és una reacció davant una realitat que desborda els esquemes còmodes.
La guerra d’Ucraïna ho posa de manifest amb cruesa. Cap relat únic no pot explicar-la del tot, ni cap decisió unilateral pot tancar-ne les conseqüències. El mateix passa amb l’Àrtic o Groenlàndia, convertits en escenaris geopolítics a mesura que el canvi climàtic altera equilibris que semblaven estables. A aquesta dinàmica s’hi sumen les migracions vinculades a la crisi ambiental, que introdueixen nous conflictes en la gestió de fronteres, drets i cohesió política. La natura, lluny de ser un simple teló de fons, irromp així com a actor polític imprevisible.
La crisi ambiental és, potser, la prova definitiva que el món no és una màquina. No es pot «arreglar» el planeta amb una solució tècnica aïllada ni governar-lo com si fora un sistema tancat. Els ecosistemes responen de manera no lineal, acumulen tensions durant dècades i reaccionem amb efectes inesperats quan se superen certs llindars. Pensar que tot això es pot gestionar sense canviar la nostra idea de progrés i la relació amb la natura és una il·lusió reduccionista amb conseqüències cada vegada més visibles.
Assumir la complexitat és incòmode, però inevitable. Governar no és controlar, sinó gestionar processos oberts, conflictius i incerts. La pluralitat, el desacord i la incertesa no són anomalies del sistema, sinó elements constitutius de la realitat social. Per això la democràcia no pot funcionar amb la lògica de l’eficiència industrial sense trair-se a si mateixa.
A escala local, aquesta qüestió deixa de ser abstracta. El Palmerar d’Elx, per exemple, no és una màquina ni un museu: és un sistema viu, resultat d’interaccions ecològiques, socials i culturals acumulades al llarg de segles. Tractar-lo amb una lògica purament mecànica ―sense entendre’n les dinàmiques, els usos i les tensions― és una manera segura de posar-lo en risc, fins i tot quan es fa en nom de la conservació o de l’eficiència.
Al País Valencià, aquesta tensió entre simplificació i complexitat apareix constantment en la gestió del territori. El debat sobre l’aigua, l’agricultura o el turisme continua formulant-se en termes binaris: creixement o estancament, desenvolupament o protecció. Però la realitat no funciona així. Els ecosistemes acumulen desequilibris i reaccionen en diferit, sovint quan ja és difícil corregir el dany. Pensar que tot es pot resoldre amb una obra pública o una decisió administrativa és una herència directa del vell mecanicisme.
La política espanyola i l’europea oscil·len cada vegada més entre dues pulsions: la necessitat de gestionar una realitat plural i canviant, i la temptació d’imposar solucions simples davant la incertesa. D’ací naixen els discursos que prometen eficiència, centralització i decisions ràpides, sovint a costa del diàleg, la complexitat territorial i la diversitat cultural. Però la democràcia és un sistema complex pensat per ser resilient i amb capacitat per absorbir el conflicte sense col·lapsar.
La Unió Europea mateixa n’és un exemple. Sovint és criticada per la seua lentitud i l’excés de procediments, però és precisament aquesta complexitat institucional la que ha permés gestionar durant dècades interessos diversos sense recórrer a la força. En un món marcat per l’autoritarisme, la guerra i la simplificació agressiva de la realitat, aquesta aparent debilitat és, en realitat, una fortalesa política.
Potser el repte central del nostre temps no és trobar solucions més ràpides, sinó deixar d’actuar com si la realitat es poguera governar com una màquina. La complexitat no és un defecte del sistema ni una disfunció administrativa, sinó el marc real de la política. Ignorar-la no accelera les decisions: empobreix el govern i debilita la democràcia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Arrancan las obras de rehabilitación en la finca Villa Marco de El Campello: adiós a las buganvillas dañinas
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
- El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana