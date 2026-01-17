La financiación autonómica y los 3.600 millones para los ayuntamientos

La negativa a la propuesta del modelo de financiación autonómica para la Comunidad Valenciana es pura irresponsabilidad y absoluta negligencia de quienes reclaman más medios y más fondos. La llegada de este nuevo modelo es un punto de partida urgente y necesario para tratar de recuperar nuestro músculo financiero, la dotación económica y la defensa de los servicios públicos que sufren la infrafinanciación como una gripe eterna sin remedio ni solución a corto plazo.

La negativa y el rechazo que ha planteado el Gobierno de Pérez Llorca es inasumible, es irresponsable y tremendamente insolidaria. Claro que esta propuesta no es la solución definitiva ni para la Comunitat ni para el conjunto del Estado de las Autonomías. Pero no hay otra, y sí es un arranque para avanzar después de que el modelo del PP de 1997 estuviera en punto muerto, y con el freno de mano para la Comunidad Valenciana desde su última revisión. Rechazar los 3.660 millones anuales por parte de la Generalitat es una tremenda traición a la ciudadanía, especialmente cuando este gobierno siamés del elitismo franquista que impulsa Vox, se afana sin medida en perdonar impuestos a las clases con más recursos. La Generalitat no tiene medios, pero perdona lo que puede a esas rentas altas que no necesitan los servicios públicos de Sanidad, Educación, prestaciones sociales o protección. Ellos se lo pueden pagar con sus rentas y con los impuestos perdonados por los gobiernos de Mazón-Pérez Llorca.

Sin duda, los municipios de la provincia de Alicante, todos y sin distinción del color del gobierno local, sabríamos qué hacer con esos 3.660 millones extraordinarios que supone el modelo propuesto por el Gobierno Central. En el caso de Villena, y seguro que en otras ciudades también ocurre, podríamos pagar la deuda del Contrato Programa que la Generalitat mantiene con los ayuntamientos y financiar así los servicios sociales que hasta la fecha pagamos los pueblos y ciudades. Podríamos acelerar la construcción de los centros escolares, que la conselleria bloqueó en muchos municipios -de manera sangrante en Villena-, mientras potencia modelos de universidades privadas. Y podríamos mejorar esta parte de la inversión productiva que ayudaría al tejido empresarial y que el Consell ha olvidado desde hace algo más de año y medio.

Sin duda, son muchos los flecos pendientes en este modelo, y sin duda podría haberse abordado de otra manera. Pero lo cierto es que hay una propuesta de 3.600 millones para la Comunitat, una vía de modelo a mejorar entre todos con este primer paso dado, que ofrece un principio de solución con más recursos a la administración con mayores competencias: las comunidades autónomas.

Y frente a ello, hay un vacío que no ofrece más que una promesa hueca, que resulta hipotecada porque las medidas del PP siempre estarán contaminadas con los venenos centralistas de un Vox que no cree en el sistema autonómico y que, por lo tanto, no va a dejar a Feijóo ni a Pérez Llorca plantear nada que no sea concentrar al modo del viejo régimen de la dictadura. El PP no va a poner nada sobre la mesa, ni modelo ni propuesta económica ninguna. Vox no le va a dejar.

Ante esta tesitura, la realidad de estos 3.660 millones que desprecia a la ligera el actual Consell es una manera de dejar volar el sueño de crear 450 colegios nuevos o 300 institutos. Entre ellos, nuestro CEIP Príncipe Don Juan Manuel que está pendiente con este Consell. Pero también podríamos disponer de una decena de hospitales, o 18.000 viviendas públicas anuales, o más fondos para la atención a la dependencia.

Si Pérez Llorca renuncia a ello, la otra alternativa es aceptarlo y dejar a los Ayuntamientos su gestión. El municipalismo sí está preparado para ello, si tiene conciencia de los problemas reales de su ciudadanía y si se siente corresponsable con el futuro de su sociedad, sus gentes, sus empresas y sus servicios públicos. Sí, queremos 3.600 millones de euros para los ayuntamientos. Y para las personas.