Hablemos de jóvenes y arte

─ Estoy escandalizado, Pa.

─ Que te escandalices tú… que has estado allá abajo y te han tratado malamente… Pocas cosas pueden ser… ¿arte, quizá?

─ ¡Qué bien me conoces, Pa! Arte, en efecto.

─ Arte y humanos es una combinación cuando menos discutible. Y la historia está llena de ejemplos.

─ Sí. Los movimientos artísticos alguna vez se han llamado vanguardias, porque han roto con lo preestablecido. Pero casi siempre han introducido esquemas formales, conceptos acordes con los nuevos tiempos, las ideologías o las maneras de ver la vida. No hay más que recordar el impresionismo, el cubismo, el fauvismo, a Picasso, a Warhol a Pollock…

─ Aunque, te recuerdo, que ante todos esos movimientos surgieron las voces de siempre con aquello de «eso no es arte, es degeneración» o «¿hasta dónde vamos a llegar?»

─ Eso es muy humano también. Recuerdas aquella famosa sentencia: «La juventud de hoy ama el lujo. Es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismorrea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto».

─ No la localizo. ¿Quién la ha dicho? ¿Trump? ¿Abascal?

─ Algo antes. Se le atribuye a Sócrates, hace 2.500 años, incluso mucho antes de que tú bajaras a la Tierra.

─ Curioso, porque la podrían firmar los mayores de hoy en día. Parece que la Humanidad mantiene esa especie de concepto inmutable en el tiempo, por el que los mayores siempre creen que los jóvenes no están a la altura.

─ Recientemente se publicó un estudio en Science Advances que analiza por qué cada generación, invariablemente, considera a la siguiente como peor. El estudio llega a la conclusión de que los jóvenes ahora leen mucho más que antes, y nos encontramos ante un claro sesgo de confirmación, que se puede explicar por la tendencia a apreciar más las carencias de los demás en áreas que nosotros creemos dominar, y a la tendencia a la proyección de nuestras cualidades actuales en el pasado, sesgando nuestra opinión y olvidando cómo éramos nosotros realmente cuando teníamos la edad de los que criticamos. O sea, que cuando se califica a la juventud actual se tiende a valorar el presente mediante la propia memoria sesgada, por lo que el resultado suele ser frecuentemente negativo. Según el estudio, este sesgo puede explicar por qué el denominado «efecto los jóvenes de hoy en día» ha estado sucediendo durante milenios.

─ Ya veo…

─ La conclusión final del estudio es siempre interesante: «Se evidencia una tendencia específica a considerar a los jóvenes de hoy como especialmente carentes de esos rasgos en los que uno se destaca particularmente, ya sea el respeto por los ancianos, la inteligencia o la lectura».

─ Pero yo lo que quería era hablarte de arte, Pa.

─ Dime, dime, JC.

─ Que hay un tipo en la Tierra, llamado Maurizio Cattelan, que ha vendido un retrete de oro por 10 millones de dólares. Y hace poco, el mismo «artista» vendió un lienzo con un plátano pegado con cinta aislante por 6 millones de dólares a un criptoinversor chino, que se comió la banana nada más recibirla.

─ Esto se parece mucho a un sinsentido. Porque mientras muchos humanos luchan por el pan de cada día, objetos así se ofrecen a la élite, a aquellos para quienes el dinero es un simple juego. Esto, definitivamente, no es un Van Gogh, no es un Rembrandt, es un objeto cotidiano y vulgar.

─ ¿Quizá es que en arte también existe un sesgo como el de los jóvenes, JC?

─ Mira, Pa. Una cosa es el sesgo de confirmación, que puede ser discutible, o la evolución artística, que también puede mover al debate. Pero otra, bien diferente, es la estupidez, la carencia de genio y la lerda avidez por lo innovador, como «esculpir una escultura de vacío». Eso es, sencillamente, una majadería. Y esa es mi opinión.

─ Coincido, JC. Acabo de ver el váter de oro y me ha parecido una broma pesada. Te doy toda la razón. Esto solo se puede sustentar sobre el pedestal de la estupidez humana.

─ Y en ese pedestal, Pa, caben muchos, muchos humanos.