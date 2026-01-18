Colapso en el hospital

"Turno de guardia" ★★★ Directora: Petra Volpe Reparto: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Urs Bihlerr

Estamos en Suiza, y durante hora y media que comprime una guardia compartimos el calvario de una enfermera que debe atender un trabajo por encima de sus posibilidades. El estrés, la falta de personal y las cuestiones afectivas atraviesan de un modo transversal todo el relato, que la directora Petra Volpe convierte en denuncia.

Unas cartelas finales nos advierten que en 2030 faltará un tercio de enfermeros y enfermeras para atender las necesidades sanitarias en países como España y Suiza. También nos indican que un altísimo porcentaje de profesionales del ramo sufren problemas de salud mental.

Nuestra enfermera es Leonie Benesch, una actriz que presenta una mirada delicada y un perfil vulnerable. ¿Afectan a la sensibilidad de estos profesionales todas las situaciones límite que viven en su día a día en un hospital? ¿Son capaces de lograr desconectar de los problemas que han sufrido en el horario de trabajo cuando regresan a casa? En el precioso plano final de Turno de guardia se da cuenta de que esto no es posible.

La película nos presenta un crisol de situaciones. Cada paciente es un mundo, y en cada habitación coexisten las problemáticas de dos enfermos que requieren la máxima atención. A los que hay que añadir la extrema preocupación de los familiares que los acompañan, que exigen respuestas y en muchas ocasiones deben ser consolados. Algunos profesionales del gremio, no obstante, aseguran que la película carga las tintas y que algunas de las praxis que se presentan no se corresponden con la realidad.