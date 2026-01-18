Otro plan estratégico

Últimamente se ha puesto de moda introducir en el urbanismo ideas procedentes de otras disciplinas. Los conceptos más interesantes provienen desde la ecología o desde la sociología. Pero desde no hace mucho también han aparecido consideraciones que vienen del mundo militar y que nos ha hecho hablar de Planes Urbanos Tácticos o Planes Estratégicos. De otro lado, hay que decir que desde que no existe la mili abunda tanto el desconocimiento militar que cuesta encontrar a quien sepa diferenciar entre un brigada y un general de brigada.

Como fui de los que hizo milicias y acabé como alférez de ingenieros de nuestro Ejército, trataré de aclarar algunos de los conceptos del «Arte de la Guerra» que organizó aquel brillante general prusiano llamado Clausewitz. Para Clausewitz, existe una organización piramidal en los hechos de la guerra, de manera que toda acción táctica debe subordinarse a una estrategia bien elaborada y ambas deben estar supeditadas a los objetivos políticos, únicos que pueden sustentar el hecho de la guerra. Por tanto, ni planes tácticos ni planes estratégicos pueden marcar por sí mismos objetivos finales, que solo pueden ser establecidos por el poder político. Un estadista que no tiene sus objetivos claros y que delega en sus generales la capacidad de acción actúa de este modo contra los principios racionales de la guerra.

Veamos como se introdujeron estos principios castrenses en el urbanismo. Comencemos por preguntarnos qué es eso de un Plan Estratégico. En 1997 el arquitecto José Miguel Fernández Güell publicó Planificación Estratégica de Ciudades. El autor se apartaba de los viejos cauces de la planificación urbana y aplicaba a la ciudad y al territorio nuevas técnicas y métodos que, provenientes del escenario militar, eran empleadas en el mundo empresarial americano. Se utiliza aquí un término como la «prospectiva» como sistema de previsión, en cuyo futuro se establecían distintos escenarios y se trataba de ajustar diferentes diseños apropiados a estas variadas opciones. A su vez, usando mecanismos de retroalimentación, los elementos distorsionadores de los antiguos planes se convertían en iluminadores de los senderos hacia donde se debía encaminar la nueva realidad. El futuro no era por tanto una realidad dibujada en el plan, sino que se alcanzaba a través de correcciones continuas en el planeamiento. Fernández Güell intentaba un nuevo camino hacia la planificación; pero hay que entender que se refería estrictamente al planeamiento normativo. Aunque al hablar de planes estratégicos Fernández Güell introducía nuevos conceptos en la planificación urbana, pronto comenzaron a realizarse planes estratégicos incluso desde fuera de las administraciones como simples previsiones de un futuro.

Tras esta introducción podemos preguntarnos: ¿Por qué el Ayuntamiento en vez de hacer un Plan General como le corresponde elabora otro Plan Estratégico después de los muchos que ha habido? Creo recordar que en los últimos tiempos cada alcalde ha hecho su propio Plan Estratégico, y me hace el efecto que todos ellos han servido para bien poco, salvo para acumular información. En los últimos años hemos acumulado variadas propuestas estratégicas y, sin embargo, no se ha realizado ningún Plan General. ¡Y esto a lo largo de casi treinta años!

Los planes estratégicos son, así, un espléndido ejercicio de recopilación de datos e ideas («crowsourcing» creo que dicen los anglosajones) pero no sirven para ordenar el territorio y comienza a sobrarnos información y a ser necesaria la ordenación de nuestra ciudad y de nuestro territorio. Ante esta situación podemos preguntarnos: ¿Tiene un plan estratégico alguna capacidad de transformación de la realidad? Porque su cometido, además de recoger información, es plantear ideas que puedan transformar la ciudad. En este sentido, es la pura capacidad de la idea frente a la realidad. Podemos decir, por tanto, que un plan estratégico puede servir para fijar ideas de transformación pero evidentemente no compromete a los particulares en intención alguna.

Como conclusión podemos decir que comienza a ser necesario plantearnos el desarrollo integral de nuestro municipio en una frontera de 20-30 años, y eso no se consigue más que desarrollando un Plan Estructural de Ordenación de nuestro municipio. Comienza, por tanto, a ser necesario en Elche el plantear una revisión del Plan General que, frente a la obsolescencia del existente, comience a hacer previsión del futuro de nuestra ciudad.

Hay que decir que, en la competencia actual entre ciudades, aquella ciudad que haya hecho los deberes y disponga de una previsión de suelo suficiente puede adelantar a las demás. Y, ojo, Alicante ya va un paso por delante y ha comenzado a reunir los infinitos informes sectoriales necesarios para generar ese documento de previsión de la ciudad, con fines normativos, que es un Plan General.