Seis años después

La más grave de las inundaciones en la Vega Baja este primer cuarto de siglo ha sido, con gran diferencia, la autóctona de “Santa María”, acaecida 12 y 13 de septiembre de 2019. El observatorio del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Segura en Orihuela midió, del 12 al 15 de dicho mes de septiembre, 521,6 mm; a destacar su fuerte concentración en breves intervalos, entre las 11:00 y 13:00 horas del día 12, jueves, cayeron 184,4 mm y 191 de las 7:00 y 10:00 de la mañana siguiente (viernes, 13); diluvios tan copiosos e intensos prestaron base a un enlagunamiento de enorme amplitud: la práctica totalidad de la Vega Baja; y muy duradero, casi lo que restaba de mes en el término de Dolores. Las lluvias fueron asimismo torrenciales en las sierras de Orihuela y Callosa, desencadenando poderosas llenas en ramblas y barrancos. Durante las mencionadas fechas la sinergia de un conjunto de componentes ocasionó los referidos aguaceros. La responsabilidad de la inestabilidad atmosférica se relacionó, esencialmente, con la presencia de una dana. Sin que esta afirmación dejara de ser cierta, requería, por doble motivo, cierta matización. En efecto, ha de tenerse bien presente que el acrónimo lexicalizado “dana” es concepto de gran extensión y poca comprensión, que abarca configuraciones diversas en la vertical y manifestaciones varias (en este caso, evolución a sistema convectivo de mesoescala de un desarrollo ciclogenético de Baleares); de otra parte, la fuerte inestabilidad atmosférica imperante no fue, en modo alguno, imputable enteramente a la situación en los niveles superiores; cabría hablar de deuteragonismo entre aquella y la existente en superficie. No puede infravalorarse la condición muy inestable de aire tropical continental en origen que, enriquecido en vapor procedente de las cálidas aguas mediterráneas, hasta la saturación, adquirió fuerte carga higrométrica y elevado potencial de energía latente. La liberación de esta en el proceso de condensación permitió que el aire ascendiese con un reducido gradiente pseudoadiabático, en contraste con el gradiente real, exagerado por la presencia de aire frío en altitud. Así pues, fue el acabado acoplamiento o ensamblaje de las situaciones de superficie y altura la que “desgarró el firmamento” y posibilitó, en un par de ocasiones, la apertura de “las cataratas del cielo”.

Además de sus catastróficas consecuencias, incluida la pérdida de vidas humanas, la Inundación de Santa María conllevó desengaño y frustración, al igual que la también autóctona de diciembre de 1965. Más de medio siglo atrás, se extendió en las Vegas Media y Baja del Segura una falsa sensación de seguridad respecto de la amenaza latente de aluviones y anegamientos, auspiciada por la propaganda oficial que, con la entrada en servicio de los contraembalses de Camarillas, en el Mundo, y, sobre todo, de Cenajo (437 hm3) en el Segura, propagó que “habían sido domeñadas las turbulentas aguas del Segura”; y, por tanto, conjurado el riesgo de inundaciones en la cuenca. Afirmación carente, por entero, de fundamento, ya que las más severas, de filiación mediterránea, generadas por ríos-rambla y ramblas, se originan aguas abajo de dichas presas. Otro tanto sucedió con el enlagunamiento de 12-13 de septiembre de 2019, donde frente a la inundación autóctona, se reveló ineficaz el Plan de Defensa de Avenidas del Segura (1987), máxime cuando había excluido de su radio de acción las ramblas de Tabala, Alcoriza o Derramador de Jacarilla, Salada y, sobre todo, Abanilla-Benferri; que reclamaban, a ojos vista, las actuaciones pertinentes.

Factor desencadenante de inundación autóctona es un diluvio comarcano tan copioso e intenso que en pocas horas arroja una precipitación superior a la media anual, como se ha indicado. La dificultad de desagüe inherente a un llano de inundación semiendorreico, de horizontalidad casi perfecta, sin apenas declive (<0,6‰), desempeña también papel de primer orden, favoreciendo el alagamiento. Además, destaquemos las llenas-relámpago de las ramblas que alcanzan la Depresión Prelitoral, con la de Abanilla-Benferri a la cabeza, estrechados sus álveos y abandonados sus aprovechamientos de turbias; igualmente, los barrancos y torrenteras que desgarran los raigueros, vomitan raudales de agua y lodo sobre la vega. La situación puede verse, a más, agravada por actuaciones inadecuadas y omisiones humanas. Es de resaltar que, aun sin roturas en el cauce del Segura, el calamitoso enlagunamiento de septiembre de 2019 se habría producido: no hubo protagonismo de la avenida fluvial, sino deuteragonismo de fortísimos aguaceros y sus escorrentías con la ínfima capacidad de drenaje del llano de inundación, obstaculizada y disminuida por otros impedimentos naturales o errores humanos. La difícil situación se ve, en efecto, agudizada y empeorada por instalaciones inadecuadas, descuidos y negligencias: implantación ataludada de infraestructuras lineales o una falta de mantenimiento del lecho fluvial aparente que, si antes se traducía en esjargamientos o quebrantos en las motas, ahora se manifiesta por las brechas de un cauce que ha sobrepasado la treintena; y, en este mismo orden de cosas, la formación de imponentes bardomeras, que hablan de conservación y entretenimiento manifiestamente mejorables, o imprevisiones inadmisibles que estorban, impiden incluso, la evacuación de las aguas que concentra la red de avenamiento; baste recordar la voladura de la mota del antiguo cauce del Segura a que fue preciso recurrir, en septiembre de 2019, para dar salida a las aguas vertidas al mismo por los azarbes mayores; retenidas y bloqueada su desembocadura al Mediterráneo por la maleza y arrastres que les cerraban el paso.

Inundaciones en Dolores tras el devastador episodio de la DANA de septiembre de 2019, que afectó a toda la Vega Baja. | ÁLEX DOMÍNGUEZ / D.Pamies

Han transcurrido con creces seis años desde la Inundación de Santa María (12-13 de septiembre de 2019), tiempo más que prudencial para preguntarse cuál ha sido la respuesta a riesgo tan grave y serio para la Vega Baja del Segura. Directrices básicas y objetivos esenciales de la defensa de inundaciones autóctonas en la Vega Baja son estos: evacuación de un voluminoso manto de agua acumulado por diluvios tan copiosos e intensos que, en pocas horas, exceden la precipitación anual media (en torno a 300 mm); además, estas lluvias torrenciales se producen en condiciones bien próximas a los requisitos teóricos de la observación pluviométrica, prácticamente sin evaporación y con escorrentía e infiltración muy disminuidas en un llano semiendorreico de avenamiento precario, horizontalidad y planitud casi perfectas, de ínfima pendiente y freático somero, que pronto rezuma y trazuma agua. Se trata asimismo de evitar o restringir al máximo el ingreso en la Depresión Prelitoral de llenas-relámpago incontroladas; en este sentido, la proyectada presa de Tabala constituye un acierto, al que deberían seguir las regulaciones o derivaciones de las ramblas de Alcoriza o Derramador de Jacarilla, con mejoras en la Salada o de Santomera y, sobre todo, actuación capital en la de Abanilla-Benferri. Sin minusvalorar tampoco correcciones de los principales barrancos y torrenteras que dilaceran los raigueros de las sierras de Orihuela y Callosa. Indispensables resultan asimismo protocolos de mantenimiento y conservación que eviten brechas en el cauce fluvial y la formación de bardomeras que dificulten el desagüe de las crecidas; que hagan innecesarias, a la postre, las voladuras motivadas por descuidos y negligencias. Por supuesto, ha de tenerse bien presente que las referidas actuaciones han de producirse en un regadío intensivo tradicional densamente poblado, fruto del esfuerzo sobrehumano multisecular de muchas generaciones de huertanos, en luchas inacabadas por el agua y con el agua, en sequías e inundaciones; de ahí que la necesaria atención al saber empírico de los regantes sea referencia de primer orden.

Transcurridos más de seis años de la Inundación de Santa María (septiembre de 2019), por medio las gravísimas consecuencias de la imprudente e irresponsable exclusión de los proyectos hidráulicos elaborados para resolver o, al menos, atenuar los efectos de las llenas-relámpago de las ramblas valencianas de Chiva y Algemesí, la Vega Baja del Segura continúa inerme y desprotegida frente a las inundaciones autóctonas; de forma que ni siquiera desde la más generosa benevolencia cabría calificar de diligentes, ante este desafío latente, las actuaciones de los organismos concernidos.