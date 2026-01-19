Nunca hubiera imaginado que llegaría a comparar en esta columna a Fernando Arrabal con Antonia Dell’Atte.Pero ha llegado el momento. Porque acabo de descubrir que ambos son auténticos monstruos televisivos. Devoradores de la puesta en escena. Capaces de echarse al hombro un programa completo sin más aditamentos que ellos mismos. Sin necesidad de guiones, directores, atrezzo y demás departamentos artísticos y creativos.

Digámoslo alto y claro. La exhibición de recursos que Antonia Dell’Atte realizó en La revuelta fue antológica. Acudió allí a promocionar Decomasters, del mismo modo que cada invitado llega para vender su producto. Pero a la diva italiana no le hizo ninguna falta la percha que la sostuviera en el plató.

Incluso David Broncano, imperturbable incluso en las situaciones más pintorescas, no salió de su asombro cuando Antonia Dell’Atte comenzó su interminable monólogo. No es fácil sostener el ritmo televisivo durante 75 minutos. Se necesitan muchos recursos. Lo bueno del caso es que pasaron volando, síntoma de que los tiempos estaban muy bien marcados y aderezados con mucho sentido del humor, ingrediente básico para que todo fluya. Huelga decir que el humor debe ser inteligente si queremos que el invento funcione.

Antonia Dell’Atte ofreció una actuación plagada de referencias a otros programas de otras cadenas y a sus litigios con la justicia, sin renunciar a los llamamientos a la solidaridad contra la plaga de los maltratadores. Teniendo la habilidad de aludir a temas muy espinosos con la sonrisa por bandera.

Fue una delicia, por otro lado, asistir al contrapunto que le ofreció David Broncano, que apenas podía meter baza, introduciendo cuñas en italiano. Si no lo vieron, recupérenlo. Por increíble que parezca, el inclasificable espectáculo fue un chute de televisión de la buena. Porque eso es lo que fue: pura televisión.