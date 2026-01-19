El caos en la justicia. Bolaños y su incapacidad manifiesta

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Cuando se promulgó la Ley 1/2025, de Eficiencia del servicio público de Justicia me llamó la atención el acogimiento favorable que tuvo en algunos sectores en sus diversos aspectos y en las reformas que vino a consagrar. Y así lo fue, desde la mediación preceptiva, aplaudida como forma útil de resolver conflictos, a la transformación de nuestros tribunales en grandes organizaciones, los tribunales de instancia, cuyo diseño se iba a establecer y desarrollar en tiempo récord, sin medios materiales bastantes y falta de jueces, fiscales, LAJS y funcionarios en general. Y sin un sistema digital común y eficaz. Ni común para todos, ni eficaz por los fallos detectados.

Buena parte de los que opinaban lo hacían destacando los grandes beneficios teóricos de las medidas sin percatarse de que detrás había mucho más: una privatización de la justicia indirecta que repercutía en los ciudadanos la solución de sus controversias y una noción de eficiencia que se asentaba en la negación de que el problema de la Justicia fuera el de su escasa e insuficiente financiación, sino que era el de la ausencia de eficiencia, es decir, que había que reformar su organización desde su consideración como servicio público, no como un Poder del Estado. Un entendimiento revolucionario, inconstitucional y no democrático.

Para complicar la cosa, desde el ministerio se acordó, sin razón alguna aparente y explicada o explicable, imponer la reforma por vía de urgencia, siendo los resultados de este dislate, idea de un Bolaños fuera de la realidad, el desastre que estamos presenciando: la paralización de los tribunales, los retrasos que se suman a los ya normalizados, el caos organizativo. Porque, no nos engañemos, la ley pergeñó un modelo que no podía funcionar en España salvo que su introducción lo hubiera sido de forma muy progresiva y tras la adaptación de los edificios judiciales al mismo, del desarrollo de medios tecnológicos inexistentes y el incremento notable de personal jurisdiccional y no jurisdiccional.

Pero eso era precisamente lo que se quería evitar, pues el fin era exactamente el contrario, ahorrar y controlar, disimular la independencia de los jueces individuales entre estructuras que la minoraran, jerarquizadas, no plenamente independientes. Limitar la potestad jurisdiccional de cada juez y ceñirla a un modelo controlable con una importante participación de la administración.

A nadie con un cierto sentido común y, sobre todo, con experiencia más allá de la política, se le ocurre desarrollar una reforma integral por vía de urgencia sin medir su viabilidad y sin prever los riesgos y consecuencias. Salvo a quienes tienen como escuela y oficio el partido en el que militan.

Pero es que desde la mediación preceptiva, que implica gastos para el ciudadano, y cuyos resultados no están siendo lo positivos que esperaban los teóricos de la bondad humana, hasta la -susceptible de sospechas- confusión de los juzgados unipersonales en colectivos, pasando por el control administrativo, la creación de audiencias novedosas que duplican el trabajo de los juzgados de lo penal ocasionando el doble de retrasos ya existentes, todo lo ideado, basado en perspectivas y voluntades políticas, se viene abajo por el mero hecho de la urgencia. Esta intransigencia en hacer las cosas bien, al paso debido, es un dato que hace que haya que plantearse las razones que mueven el fondo de la reforma, máxime si se entra en la letra pequeña y en el intento, indisimulado, de controlar a jueces y magistrados.

Para empezar, este año se ha recortado la oferta de plazas judiciales, dato que nos pone sobre aviso de ese fin de dotar de eficiencia al sistema, es decir, de ahorrar costes, sobre todo en los asuntos de menos importancia, pero que para cada ciudadano son esenciales.

No todo son los asuntos que interesan a la política. Hay vida fuera y mucha más por afectar a las personas. Y hay más cosas además de los temas recurrentes que provocan titulares: los que forman parte de la vida cotidiana. No es la instrucción por el fiscal el centro de la vida, sino el desarrollo adecuado del proceso en los ocho millones de causas anuales que se tramitan en la vía penal.

Los tribunales de instancia tienen el fin, que se prevé de futuro, de jueces intercambiables de modo que puedan ser sustituidos en el curso de un proceso por razones organizativas. Existen modelos en el derecho comparado que deambulan por este terreno peligroso. Y órganos de gobierno con intromisiones gubernativas, ya que la intervención administrativa es muy superior a la vigente. No obviemos ese dato para valorar la reforma. Este gobierno no miente y ha mostrado su interés en controlar la actividad judicial y su independencia.

El Poder Judicial carece de medios para oponerse a una ley, pues debe preservar su independencia. Pero es obligación de los demás la de mostrar la crisis que ya está presente, sin dar mucho espacio a la prudencia cuando el lobo se come a las ovejas. Y no entrar en el análisis idealista de una ley que en su exposición de motivos ya dice que cada cual, cada persona, debe resolver sus problemas por ella misma. Lo dice con todas las palabras.

Un país con cientos de miles de políticos, inservibles muchos de ellos, debe recortar de los servicios esenciales para alimentar a quienes viven de un oficio degradado a la vista de la escasa calidad de muchos de los que lo ocupan. Hay más asesores, inútiles, que la suma de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Cada vez más; mientras faltan jueces, profesores, médicos etc. Las prioridades no son las propias de los que pagamos impuestos, sino las de los que los administran.

Si no reaccionamos a tiempo y ponemos coto a este desaguisado, el futuro se presenta complejo. Detrás de la letra de esta ley se esconden intenciones que no pueden disimularse. Si queremos una Justicia independiente y que el derecho a la tutela judicial efectiva permanezca sin trabas artificiales, debemos tomar conciencia de la realidad. No interesa el Poder Judicial constitucional, ni los jueces independientes