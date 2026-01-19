Fantasía: de Disney a Ismael Serrano, cuando la música sostiene la realidad

Creo que no hay mejor palabra que describa esta semana que fantasía. Cuando me pongo a escribir, recuerdo aquella película de Disney con dibujos tradicionales, acompañada de música clásica, que fue mi primer contacto directo con ese universo sonoro. De hecho, cada vez que escucho ciertas piezas, mi memoria vuelve inevitablemente a aquella película.

La vida ha cambiado mucho desde los tiempos en los que veíamos cintas VHS con películas de Disney. Esta semana, a nivel internacional y nacional, han ocurrido hechos que contribuyen a esa sensación de vértigo colectivo. Un gran mito de la música de nuestro país está siendo cuestionado en el imaginario cultural, recordándonos que nada es inmutable.

En el plano político, dentro y fuera de nuestras fronteras, asistimos a decisiones y gestos que parecen priorizar el enfrentamiento sobre el diálogo. Sin entrar en un análisis exhaustivo, baste señalar que, por estos lares, el derechista Pérez Llorca, nuestro nuevo presidente, ha rechazado una financiación beneficiosa para el pueblo valenciano, un ejemplo más de cómo, en demasiadas ocasiones, la política se aleja de la construcción serena que la ciudadanía necesita.

En medio de esta realidad tan revuelta, por primera vez en mi vida prefiero refugiarme en la fantasía. La fantasía de no haber podido acudir a una gira de mi ídolo, Ismael Serrano, por las cuestiones físicas que todos conocéis. Cerró su gira sinfónica un cantautor de referencia para mi generación, que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, creando música y letras de calidad, al margen del circuito comercial.

No recibe grandes premios ni ocupa espacios habituales en la radio, pero su trayectoria es impecable. Le permite decir lo que piensa y crear una música que, desde mi punto de vista, es inigualable. Sé que no soy imparcial. Nunca lo he sido.

Este fin de semana me perdí el cierre de su gira en el Circo Price de Madrid, donde compartió escenario con Víctor Manuel y Pablo Alborán. Mi fantasía fue haber estado allí, haber visto a Pablo Alborán emocionado, llorando mientras cantaba La primera que despierta, una canción dedicada a quienes nos cuidan.

Descubrir ese momento a través de las redes me recordó algo esencial: a veces es necesario refugiarse en la fantasía para poder afrontar una realidad demasiado áspera.

Gracias, Ismael Serrano, porque incluso en la distancia me devuelves la sonrisa y las ganas de creer en un mundo mejor. Aunque esta vez no pude acompañarte físicamente, de corazón estuve allí.

Tu música me sigue dando fuerzas para continuar. Como aquella película de fantasía me acercó de niña a la música clásica, tus canciones me enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Espero estar en la próxima gira. Soy parte de tu público fiel, una de esas groupies que siempre estará ahí, incluso desde la distancia. Gracias por tu compañía constante a través de tu arte.

A la próxima no fallo. Prometido.