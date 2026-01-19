"Esencia" ★★ ½ De García May Con Juan Echanove y Joaquín Climent

De entrada, plantear la inexistencia de lo real es un enigmático y seductor asunto que empuja a la introspección, a explorar y cuestionar nuestras realidades. Todo ello a través del reencuentro de dos viejos amigos en un supuesto restaurante. Un catedrático de la universidad y el exitoso escritor. Respectivamente, Juan Echanove y Joaquín Climent, intérpretes con una imprescindible veteranía como queda demostrado en Esencia, el drama de Ignacio García May presenciado en el Principal de Alicante. ¿Un novelista de suspense ha concedido una entrevista al segundo? ¿Va a llegar o no? El diálogo transita inicialmente. El influjo de los clásicos, el sentido crítico y la crisis de identidad se ofrecen en esta y otras obras del veterano autor. Y el poder evocador del lenguaje dominado por la pareja de actores que maneja la trama. Haciendo honor al título, la pieza se ajusta a los elementos esenciales del arte teatral.

El minimalismo escénico, las densas palabras y la interpretación de Echanove y Climent dejan constancia de la realidad y la ficción que envuelven a los numerosos espectadores. Así se dirimen las cuestiones y se revelan las contradicciones humanas desde una perspectiva filosófica. La relatividad de la verdad y la idea del metateatro con su oportuna teatralidad. Los parlamentos largos y discursivos resultan un tanto grandilocuentes y tienen escaso valor teatral. Echanove juega a ser ese individuo que no viene y el montaje adquiere un mayor interés hasta cierto punto. Ellos sostienen las riendas y es lo que especialmente valora el público. El enrevesamiento de García May pretende ser ingenioso. Pero contribuye a enturbiar, a que los árboles no permitan ver el bosque en perjuicio de una comprensión más nítida. La duración quiere concentrarse en lo primordial, aunque hemos de tener en cuenta todo lo dicho ya antes. La dirección de Eduardo Vasco cuida la parte visual y aspira a mantener la incertidumbre graduando el ritmo y la intensidad dramática.