La pasarela de Altabix: del olvido a la realidad

Hay obras que no se miden únicamente en metros de hormigón o acero, sino en años de espera, en promesas incumplidas y en la paciencia de una ciudadanía que aprendió a convivir con la resignación. La pasarela de Altabix es una de ellas. Su inauguración no es solo la puesta en funcionamiento de una infraestructura largamente demandada, sino la constatación de que Elche puede, cuando hay voluntad política, transformar lo pendiente en realidad tangible.

Durante demasiado tiempo, la conexión entre barrios, universidades y zonas clave de la ciudad fue un asunto relegado al cajón de los proyectos eternos. Se hablaba de la pasarela en campañas electorales, en reuniones vecinales y en titulares que nunca pasaban de la fase del anuncio. Quien gobernaba entonces miró hacia otro lado, priorizó otras urgencias, reales o inventadas, y dejó que Altabix siguiera esperando. No hubo avances, ni plazos, ni hechos. Solo palabras.

Fíjense en los hitos temporales del proyecto de la obra de la pasarela. Su demanda por parte de los habitantes de Altabix se remonta al menos a 2015, cuando ya se hablaba de la idea de construir un puente, con el fin de evitar que los vecinos tuvieran que bordear las vías para desplazarse entre estos dos sectores de la ciudad. Nos encontramos pues ante una reivindicación de más de una década de antigüedad. Fue hace más de diez años cuando vecinos y asociaciones de Altabix comenzaron a exigir una conexión segura que evitara largos rodeos y mejorara la accesibilidad, especialmente para personas mayores, escolares y usuarios de bicicleta.

En 2017, el proyecto empezó a adquirir visibilidad política, al ser anunciado públicamente por el Gobierno municipal socialista como una actuación necesaria para coser urbanísticamente la zona. Sin embargo, durante los años siguientes no se produjeron avances materiales, quedando la iniciativa en fase de planificación, como tantas otras cosas.

Entre 2019 y 2020, el Ayuntamiento socialista tan solo redactó el proyecto y la adjudicación del diseño y la dirección de obra. Pese a ello, la pasarela no llegó a licitarse, prolongando la percepción de bloqueo y retraso.

En marzo de 2023, el Gobierno municipal todavía socialista volvió a plantear la pasarela como una inversión prioritaria, con un presupuesto aproximado de tres millones de euros y la intención de buscar financiación externa. Aun así, el proyecto ni siquiera se inició en ese mandato, después de haber transcurrido más de ocho años.

El desbloqueo definitivo llegó en 2024, con el Gobierno de Pablo Ruz, cuando se anunció la licitación de las obras en junio y su adjudicación en octubre, reconociendo oficialmente el largo tiempo de espera acumulado. Durante 2025, se desarrollaron los trabajos de fabricación y tramitación de permisos, especialmente con ADIF, en un contexto de seguimiento vecinal y debate político.

Finalmente, a finales de 2025 se inició el montaje de la estructura, y en enero de 2026, mes en el que vivimos, se ha colocado la pasarela sobre las vías, anunciándose su apertura al público para el mes que viene. De este modo, se da finalmente respuesta a la demanda vecinal planteada once años antes.

Queda claro, por tanto, que la necesidad estaba ahí, clara y persistente. Vecinos, estudiantes, trabajadores y peatones conocían bien lo que significaba la ausencia de una conexión segura y directa: rodeos innecesarios, riesgos evitables y una sensación constante de abandono.

La pasarela de Altabix simboliza precisamente el salto entre dos formas de entender la política municipal. La del ayer, caracterizada por la inacción y la falta de compromiso real, y la del presente, que ha sabido convertir una reivindicación histórica en una obra concreta, visible y útil. Porque gobernar no es anunciar, sino ejecutar; no es prometer, sino cumplir.

La obra representa lo que separa el «no se puede» del «ya está hecho». La que demuestra que los proyectos no nacen de la nada, sino del trabajo constante, de la planificación y, sobre todo, de la decisión de no mirar hacia otro lado. Frente a años de parálisis, la realidad se impone ahora, con hechos que acreditan al Gobierno municipal.

Conviene recordar, sin embargo, que nada de esto es fruto del azar. Si durante años no se avanzó fue porque faltó voluntad. Los proyectos pueden dormir indefinidamente en los despachos si no hay quien los impulse. El pasado reciente de Elche es un buen ejemplo de cómo la desidia política acaba traduciéndose en carencias cotidianas para la ciudadanía, a las que nos ha tenido acostumbrado la izquierda ilicitana cuando gobernaba. La pasarela fue víctima de ese abandono prolongado.

Hoy, la situación es distinta. Quien gobierna ha demostrado que escuchar a los vecinos no es un gesto vacío, sino un compromiso que se materializa. Ha habido gestión, inversión y una clara apuesta por resolver un problema histórico. No se trata de apropiarse de una idea, sino de haber sido capaces de llevarla a término, algo que otros, los socialistas, no supieron o no quisieron hacer.

Elche necesita seguir avanzando por este camino. Aprender del pasado para no repetirlo, y asumir que la ciudadanía ya no se conforma con anuncios vacíos. La comparación es inevitable: donde antes hubo promesas, ahora hay hechos; donde hubo silencio, ahora hay paso; donde hubo abandono, hoy hay una realidad que se puede pisar, nunca mejor dicho.

En definitiva, se trata de algo más que una estructura urbana. Es un recordatorio de que gobernar implica responsabilidad y acción. De que las ciudades no mejoran solas, sino cuando quienes toman decisiones entienden que su deber es servir y no aplazar lo que corresponde a los ilicitanos y al pueblo de Elche. Elche ha cruzado, por fin, ese puente.

Ahora la oposición socialista, la izquierda en su conjunto, se agarra a lo imposible, parece que le molesta que la ciudad tenga actividad, que el Gobierno actual cumpla compromisos, que se le deben a Elche.

Y ojalá no vuelva nunca más al lado del olvido; en eso está el alcalde, Pablo Ruz. Y Altabix también cuenta. Hasta pronto.