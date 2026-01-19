No es seguro que Trump logre controlar la reserva federal

El pasado 25 de julio publiqué en este diario un artículo titulado “Trump quiere despedir al presidente de la Reserva Federal”. Comencé explicando que los bancos centrales tratan de estabilizar la economía mediante una política monetaria que sube los tipos de interés si hay demasiada inflación y los baja cuando existe deflación y desempleo. Expuse luego las razones por las que Trump exigía a Powell bajar los tipos (depreciar el dólar para fomentar las exportaciones y aumentar el consumo y la inversión en los Estados Unidos), así como los motivos por los que la Reserva Federal se oponía (inflación no controlada, buenas cifras de empleo y temor a que la política arancelaria y migratoria de Trump provocara un estancamiento económico acompañado de inflación si se bajaba el precio del dinero). El artículo finalizaba vaticinando que Trump trataría de destituir a Powell acusándolo de despilfarro en la construcción del nuevo edificio de la Reserva Federal.

Desde el pasado mes de julio, el banco central norteamericano ha reducido los tipos desde el rango 4,25 %-4,5 % al 3,50 %-3,75 % y no más porque la inflación continúa por encima del 2 %; porque el desempleo ha crecido y por el riesgo de que la política económica de Trump impida estabilizar el nivel de precios. El presidente de los Estados Unidos sabe que su popularidad está descendiendo y ha decidido despedir a Powell para lograr que la Reserva Federal baje más los tipos ya que esto podría evitar que los demócratas ganaran las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, algo insoportable para quien, como Trump, padece egolatría.

El presidente nombró hace unos meses fiscal interina para el distrito de Columbia a Jeanine Pirro, antigua juez y presentadora de Fox News –ya saben de qué televisión hablo-. La fiscal acaba de abrir una investigación criminal para saber si Powell incurrió en falso testimonio ante el Comité Bancario del Senado cuando justificó los gastos de remodelación del edificio de la Reserva Federal. Por su parte, Powell ha declarado que esa investigación pretende que se pliegue a los deseos de Trump y se ha mostrado firme diciendo que la Reserva Federal actuará atendiendo al interés general y no a motivos electorales del presidente.

No es seguro que Trump gane la batalla contra Powell. La fiscalía debe presentar pruebas ante el Gran Jurado y este grupo de ciudadanos decidir si son suficientes para que la causa pase al Tribunal Federal de Distrito, donde otro jurado puede declarar inocente a Powell. De ser así, y aunque la presidencia de la Reserva Federal pase a un hombre de Trump en mayo al finalizar el mandato de Powell, éste continuaría hasta 2028 como miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, organismo que fija la política monetaria, lo que podría sostener la mayoría que hasta ahora se ha opuesto a un fuerte recorte de los tipos de interés.

La autoridad monetaria no es infalible, pero la historia económica evidencia que debe ser independiente del gobierno. Podría recurrir a muchos ejemplos, pero prefiero ceñirme a lo que sucedió en 1972 y 1979 en los Estados Unidos. 1972 era año electoral porque finalizaba el primer mandato de Nixon. La economía norteamericana padecía ya inflación, lo que aconsejaba subir los tipos de interés. Sin embargo, Nixon deseaba bajarlos para que aumentara el consumo, la inversión, el empleo y con ello el voto a su favor. La desclasificación de las agendas diarias de Nixon y de las grabaciones telefónicas con el presidente de la Reserva Federal Arthur Burns demuestran que cedió a las presiones bajando los tipos. La decisión contribuyó a que, por primera vez en la historia, se produjera un fenómeno denominado por los economistas estaflación (estancamiento económico acompañado de inflación). En 1979, Jimmy Carter nombró presidente de la Reserva Federal a Paul Volcker, que optó por aumentar de modo agresivo los tipos hasta el punto de que en 1980 alcanzaron el 20 %. Tres años más tarde, la inflación había bajado del 13,5 % al 3,2 % y el PIB por persona de los Estados Unidos de ese año ya superó al de 1982.