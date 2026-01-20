Del fin del apaciguamiento a los Estados Unidos de Europa

Ha pasado un año desde que el mundo contuviera el aliento ante la segunda investidura de Donald Trump. Doce meses después, el balance para la Unión Europea no es solo negativo; es existencial. Lo que comenzó como una serie de bravuconadas electorales se ha cristalizado en una política sistemática de imposiciones y humillaciones que Washington dirige contra Bruselas. Desde el discurso anti-europeo de Vance en Munich a la renovada e ilegal campaña para la anexión de Groenlandia con nuevos aranceles incluidos, la evidencia es irrefutable: la estrategia de apaciguamiento de la Comisión y el Consejo ha fracasado rotundamente. No ha sido solo un error de cálculo, sino una abdicación de funciones derivada del miedo, la falta de confianza en nosotros mismos, y la nociva influencia de los primeros ministros amigos de Trump. Von der Leyen y la mayoría de los líderes han preferido hasta ahora sacrificar nuestra soberanía comercial y estratégica con tal de no incomodar al inquilino de la Casa Blanca. El resultado es que hoy Europa es mucho menos respetada y más vulnerable que hace un año. El cambio de rumbo no puede esperar más.

La falacia del apaciguamiento

Durante 2025, las instituciones comunitarias optaron por el appeasement. Bajo la vana esperanza de mantener el vínculo transatlántico y el apoyo de EE. UU. a Ucrania, la UE se ha plegado a exigencias sin precedentes. Hemos visto cómo se aceptaba el objetivo del 5 % del PIB en gasto militar para la OTAN y cómo se transigía con los humillantes "Aranceles de Turnberry" que imponía un arancel del 15 por ciento a los productos europeos y del 0 por ciento para los estadounidenses.

Esta política sumisa hacia Trump no ha traído estabilidad ni buena voluntad por su parte, sino más envalentonamiento y desprecio. La respuesta de la Casa Blanca ha sido la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), que define a la Unión Europea no como un aliado, sino como un obstáculo, llamando explícitamente a Washington a financiar y apoyar a los partidos euroescépticos para dinamitar el proyecto desde dentro. A esto se suma la persecución jurídica y sanciones al Tribunal Penal Internacional y a figuras como el excomisario Thierry Breton, por haber impulsado la regulación del espacio digital que no gusta a los oligarcas digitales que apoyan a Trump.

El fracaso en Ucrania y la amenaza ártica

El mayor coste del apaciguamiento se paga en el frente oriental. La fe ciega en que las concesiones comerciales salvarían a Kyiv se desmoronaron con el llamado "Plan de los 28 puntos", una hoja de ruta de la Administración Trump en línea con las tesis de Putin, y que abandonaba a Ucrania a una paz dictada por el agresor. Mientras tanto, en el norte, la obsesión de Trump con Groenlandia ha pasado de ser una excentricidad a una amenaza de seguridad nacional para el Reino de Dinamarca y, por extensión, para toda la UE.

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. / EPP Group - Archivo

Una Declaración de Independencia Europea

Como señalaba recientemente el Comité de Acción por los Estados Unidos de Europa, ha llegado la hora de una Declaración de Independencia europea. No contra el pueblo estadounidense, sino a favor de la soberanía de nuestra democracia. No puede ser que nuestro destino esté en las manos del votante de Kentucky.

La respuesta debe ser inmediata y contundente:

Convocatoria urgente del Consejo Europeo para definir una posición común sin fisuras de apoyo a Ucrania, Dinamarca, y Groenlandia. Veto parlamentario. El Parlamento Europeo no debe ratificar los aranceles de Turnberry. Defensa de la soberanía. Activación inmediata del instrumento anticoerción para responder a los nuevos ataques comerciales de Washington. Presencia en Groenlandia. Poner el despliegue de tropas de países europeos en Groenlandia bajo mando directo de la UE, asegurando la integridad territorial del Ártico europeo. Refuerzo de capacidades. Aceptar que la supervivencia de Ucrania depende hoy principalmente de Europa. Esto implica una inversión masiva en capacidades satelitales, transporte estratégico, reabastecimiento en vuelo, y guerra electrónica, frente a la retirada de activos que Washington ya ha iniciado o amenaza con completar, dejando a Kyiv y a la propia seguridad europea a ciegas frente al Kremlin.

El momento federal

Como ha defendido recientemente el presidente Pedro Sánchez es imperativo activar la defensa común europea prevista en el Tratado de Lisboa, por los Estados que estén dispuestos, ante la actitud hostil e imprevisible del hasta ahora aliado, y principal sostén de la OTAN. Sin embargo, la estructura actual es insuficiente. La parálisis que imponen los vetos nacionales en el Consejo es el mayor aliado de Trump y de Putin. Debemos pasar de la Unión de Estados a la Federación Europea. La crisis actual debe ser el catalizador para la reforma definitiva de los Tratados. Necesitamos una Europa que hable con una sola voz, con un Parlamento empoderado y un Ejecutivo capaz de actuar sin el lastre de la unanimidad.

Ha llegado el momento de constituir los Estados Unidos de Europa. Solo una estructura federal legítima, con recursos propios y capacidad militar integrada, podrá tratar de tú a tú a las potencias imperialistas del siglo XXI y defender nuestro modelo de vida. El apaciguamiento solo alimenta al autoritarismo: la unidad federal es nuestra única salida. Como dijo el poeta Holderlin, donde está el peligro, está la salvación.