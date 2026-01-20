La imaginación se trata de un proceso abstracto y creativo cuyo poder transformador nos permite ir más allá de las situaciones inmediatas. Por la imaginación logramos recordar y evaluar el pasado, conseguimos crear escenarios alternativos, podemos crear posibles escenas futuras, convertir una historia escrita en una historia visual, pensar en realidades que no conocemos, alcanzamos a construir representaciones de lo que perciben los sentidos, pero en ausencia de estímulos externos reales. Por ejemplo, podemos imaginar el sonido de un instrumento musical, sin que esto suponga que esté sonando en realidad o que haya sonado hace poco.

La imaginación tiene que ver con el recuerdo y la memoria, ya que las cosas que se imaginan tienen de alguna manera algo que ver con la realidad. La palabra «imaginación» proviene del latín imaginatio (“representación”, “imagen” o “ilusión”), que a su vez procede del vocablo imago (“retrato”, “semejanza” o “apariencia”). El término «imaginación», o el verbo «imaginar», se puede utilizar para referirse tanto a los pensamientos creativos como a las fantasías e ilusiones personales, por ejemplo: «Yo no dije eso, debes haberlo imaginado».

Con la imaginación formamos experiencias en la mente que pueden ser recreaciones de experiencias pasadas, tales como memorias verídicas con cambios imaginados o escenas inventadas por completo e inclusive fantásticas. La imaginación toma elementos ya percibidos y experimentados para transformarlos en nuevos estímulos y realidades.

Y es que imaginar es una actividad habitual en el ser humano, que utiliza la imaginación en numerosas actividades: desde la ciencia y la investigación, hasta la literatura y la creación artística, posibilitando el avance de la tecnología, la ciencia y el arte. El deseo, las creencias, la suposición y la memoria son elementos fuertemente conectados con la imaginación. Y por esto, desde tiempos antiguos, la imaginación ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas y perspectivas filosóficas. Mientras que se remonta al siglo XX su estudio científico, por parte de la neurología y la psicología.

Los psicólogos han estudiado la imaginación tanto en su forma de creatividad y expresión artística como también en su forma mundana de la imaginación cotidiana, estableciendo que está basada en los mismos procesos cognitivos que el pensamiento racional. Albert Einstein dijo: «La imaginación… es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea el mundo.» Y es que en gran medida está libre de restricciones, al no estar limitada a la adquisición de conocimientos exactos por las exigencias de la necesidad práctica. La imaginación ayuda a que el conocimiento sea aplicable en la resolución de problemas, siendo fundamental para sumar la experiencia al proceso de aprendizaje.

Comúnmente se distinguen dos tipos de imaginación dependiendo del modo en que cada una funciona: la imaginación reproductiva y la imaginación creativa. La imaginación reproductiva consiste en la construcción de imágenes mentales a partir de hechos y experiencias pasadas, es decir, acudiendo a la memoria como materia prima para formar nuevas imágenes y relatos mentales. La imaginación creativa consiste en la creación de imágenes mentales que no tienen que ver directamente con algún recuerdo o rememoración, sino que se formula a través de caminos originales, insospechados.

A su vez, la imaginación creativa puede clasificarse en: imaginación positiva o de alta energía, cuando brinda la solución a un dilema o un punto de vista novedoso respecto a algo; imaginación negativa o de baja energía, por ejemplo, cuando recreamos problemas o sufrimientos que nos conducen a un estado de impotencia o dolor.

Podemos estimular la imaginación aplicando diferentes métodos:

A) Leer más y ver más cine. Aceptado que la imaginación es una forma creativa de reproducción mental, es importante suministrarle contenidos para utilizarlos como materia prima. Así, cuanto más se lea, más películas se vean y más contacto se tenga con la creatividad ajena, más se fomentará la propia imaginación.

B) Otra forma de suministrar alicientes a la imaginación es a través de experiencias nuevas que salgan de lo ordinario y que nos estimulen.

C) Dedicando tiempo a la meditación, porque en sus distintas formas y métodos, es un buen camino para reconectar con los contenidos mentales que en el día a día pasan desapercibidos. Meditando es posible reconectar con el recuerdo y explorar de un modo más profundo las experiencias que se han tenido.

D) Aburrirse activamente. Porque como ahora hay tantas distracciones y entretenimientos, el valor creativo del aburrimiento ha sido a menudo olvidado. El ocio activo, es decir, el no hacer nada, pero dedicarse a pensar y observar el mundo, es una manera idónea para estimular la imaginación. No se trata de quedarse acostado mirando el techo, sino de salir a pasear o a curiosear por el balcón.

E) Entregarse a la investigación, que es una gran aliada de la imaginación. A menudo las personas más creativas e imaginativas son personas ávidas de saber más; por eso, introduciéndose en terrenos del conocimiento que les resulten ajenos, descubrirán nuevos contenidos para su imaginación.

La revolución tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial (IA) están transformando todos los ámbitos de la creatividad humana. | EUIPO / EUIPO

En el lenguaje ordinario, «imaginación» y «creatividad» pueden usarse como sinónimos, pero lo cierto es que el primer término se refiere más a las abstracciones mentales y el segundo a su aplicación en un método o procedimiento determinado. Si la imaginación es la capacidad de concebir mentalmente ideas, imágenes y puntos de vista diferentes, la creatividad es la capacidad de dar forma real a los contenidos que crea la imaginación, aplicando distintas técnicas y actividades. Así, una persona creativa suele tener una gran imaginación, lo cual no significa que pase todo el tiempo fantaseando, sino que puede imaginar formas nuevas en que utilizar sus talentos o instrumentos.

La imaginación es muy valorada en nuestras sociedades, ya que constituye una fuente inagotable de ideas y novedades. La naturaleza humana es diversa y no todas las personas tienen la misma capacidad para imaginar. Mientras hay quien es capaz de crear historias en su mente casi de forma continua, otros apenas son capaces de separarse de la experiencia real.

Pero ¿por qué unas personas tienen más capacidad que otras para imaginar? El equipo de Neurología y Neurociencia de la Universidad de Cornell, en Nueva York, realizó un estudio intentando descubrir si el cerebro de las personas creativas tiene alguna característica particular. La investigación mostró que, en el caso de músicos, artistas o escritores, la conectividad entre los dos hemisferios cerebrales es algo menor, permitiendo que cada hemisferio amplíe su propia especialización y consiguiendo que la creatividad sea mayor. Es decir, que existe cierta disposición a la creatividad por motivos genéticos de una parte y fisiológicos, de otra. Pero la ciencia también dice que es posible incrementarla a través de la educación, procurando no poner límites a nuestra imaginación, buscando nuevas respuestas y, sobre todo, nuevas preguntas. Teniendo la mente abierta, renovando el ingenio y desafiando al sentido común.

Termino con una frase impactante de la interesante película «Descifrando enigma», retrato intenso y complicado del británico Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación, considerado el precursor de la informática moderna: «La gente de la que nadie imagina nada es la que hace cosas que nadie puede imaginar».