Volvió a ocurrir. Leer las nominaciones a los Premios Goya se convirtió en un reto para los dos actores que cumplieron esa función. Toni Acosta y Arturo Valls se enfrentaron al desafío resoplando y deseándose suerte en el empeño. Medio en broma medio en serio Arturo Valls lanzó al viento un sentido «espero que no me toque ningún nombre en euskera». Y ambos temían enfrentarse a la lectura de las nominadas a la mejor película europea. Por si acaso, preferían que les tocara la mejor iberoamericana, por aquello de la pronunciación.

Parece mentira que unos profesionales de la interpretación «sufran» de este modo a la hora de ponerse ante el atril, abrir 28 sobres y leer los nombres que habitan en todos ellos. Había sucedido y lleva camino de convertirse en una tradición. Al final de la lectura Toni Acosta y Arturo Valls se dieron un abrazo de satisfacción como resoplando y diciéndose que habían salido del trance con dignidad. Misión cumplida.

Ahora les toca pasarlo bien en los Premios Feroz. Será la primera vez que podamos verlos en directo a través de la televisión pública. Hasta ahora nos habíamos tenido que conformar con seguirlos por YouTube. La cita de este sábado en Pontevedra multiplicará exponencialmente su audiencia.

Se trata de una noche en la que predomina el sentido del humor, donde todos los nominados deben saber encajar los dardos que se les pueden lanzar, y la que en un tono parecido al de los Globos de Oro norteamericanos los rostros del cine comparten cena en mesas redondas mientras la ceremonia va avanzando. Samantha Hudson, el actor gallego Antonio Durán Morris y la veterana Petra Martínez estarán al frente de la presentación del evento que, como los Goya, va rotando por distintas ciudades del país.