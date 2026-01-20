Que no se rompa la noche, Julio

Este Sánchez es capaz de todo para resistir y que no se hable de lo que no le interesa. Por eso ha contribuido a generar una investigación que desvela el testimonio de dos extrabajadoras de Julio Iglesias que le acusan por presunta agresión sexual y trata de seres humanos en condiciones de servidumbre. No hagan mucho caso de lo del presidente en relación con el espinoso asunto. Los más calenturientos se apuntan a cualquier cosa con tal de colocarle en la diana.

La vida sigue igual en ese sentido. Amigos de Iglesias le apoyan y dejan en la cuneta el lastre de las acusaciones. El truhan, que es un señor, arremete contra las víctimas por su «maldad» y echa balones fuera, que por algo fue portero de fútbol. La dignidad del cantante español más universal, retirado desde hace algunos años, se ve dañada por esa cuestión, cuyas diligencias abiertas residen en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Al parecer, los hechos acontecieron en 2021 y no le importan a la desubicada Ayuso, ya que «las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda». Dicho de otra forma, la violencia de género y el machismo no existen en España ni en otros países. La posible discriminación y las prácticas afectan a la intimidad, la libertad sexual y la relación laboral. Vale la presunción de inocencia, pero los indicios existen. Y el poder y las coacciones han podido aprovecharse en busca de réditos. ¿Las víctimas no estaban en situación de denunciar antes y tuvieron que tragar el clima de terror y la vulneración de derechos? La tolerancia hacia estas conductas es inadmisible, y la impunidad no debe salirse nunca con la suya.

Lo de tener pruebas es otra historia que no es fácil demostrar. Eso sí, existen testimonios de trabajadores y personas del entorno. Y circunstancias indeseables como las que constan en la denuncia. Golpes, encierro, humillación, presión constante… Visto así, una angustiosa película que cuesta creer exactamente. El instinto de sobrevivir de ellas, la precariedad, el miedo o las represalias pudieron contribuir a que no dejaran el empleo. Hoy lo manifiestan públicamente para animar a pronunciarse a otras que sufrieron o sufren hechos similares.

El galán, sin ningún permiso, daba besos a presentadoras y fans y realizaba tocamientos. En 2010, una expareja suya, la modelo thaitiana Vaitiare Hirshon, denunció en su libro «Muñeca de trapo» abusos varios por parte de Julio Iglesias y su machista actitud. Le va, le va. O sea, a veces sí, a veces no. A veces llegan cartas por el amor de una mujer. Esto recuerda a otros escándalos de naturaleza sexual relacionados con la música y la cultura. Una veintena de mujeres, no judicialmente, acusó al tenor Plácido Domingo de comportamientos inapropiados y él dio el do de pecho y asumió responsabilidades.

Julio canta «Me olvidé de vivir» y ha hecho todo lo necesario para no olvidarse. O «Todo el amor que te hace falta». Por lo visto, lo ha llevado a efecto. Ha amado a más de 3.000 mujeres con «descarada promiscuidad», según el que fue uno de sus empleados, Antonio del Valle, que dio a luz el libro «Truhan o señor. Secretos íntimos desvelados por su mayordomo» (1986). Ahí se le describe como un tirano. Una especie de sultán y depredador. Esa adicción al sexo viene también incluida en las páginas de «Hey! Julio Iglesias» (2022), del sociólogo Hans Laguna.

Julio Iglesias pide que se archive la investigación por presunta agresión sexual / Europa Press

Cabe destacar, igualmente, el vínculo que tuvo Iglesias con el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Recuerden al honorable en uno de esos grandes casos de corrupción dilatados hasta la saciedad, particularidad que contribuyó a una sentencia condenatoria con impacto político inferior al que habría tenido una resolución temprana. Ejemplo de justicia injusta a dos velocidades. Zaplana, en 1998, convirtió al cantante en símbolo de la Comunidad Valenciana y puso dinero público encima de la mesa. Esos ingresos económicos los distribuyó el señor Iglesias en paraísos fiscales. En 2022 la causa fue archivada por prescripción de los delitos. El truco perfecto para escaquearse. En fin, entramados societarios, numerosas propiedades e inversiones del artista en diferentes negocios.

Muchos le han echado habitualmente en cara el no abonar impuestos en nuestro país. El argumento es que los paga donde trabaja. Es una pena que a estas alturas suceda lo que está ocurriendo. Ha solicitado cerrar la investigación por «ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles». Veremos. Ya decimos. Acusaciones por presunta agresión sexual y trata de seres humanos en condiciones de servidumbre. Véase a fondo y resuélvase el tinglado dignamente. De una u otra manera. Y que no se rompa la noche, Julio, que no se rompa.

Noche larga y dolorosa en Adamuz. Una desgracia que une fuerzas, lo que debería ocurrir siempre en lugar de los desencuentros permanentes. Feijóo, no obstante, aprovecha la ocasión para proyectar una imagen presidencial. Moreno Bonilla no estaba en El Ventorro y la ultraderecha nada en el fango plácidamente.