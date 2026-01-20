Menos señor y más truhán

No, no me sorprenden las denuncias de acoso, y de “supuestas” violaciones al bohemio, truhan, (y sin "presunto") no señor de Julio Iglesias.

Me indigna que se ponga el foco de la polémica y se cuestione a las denunciantes, y a los y las periodistas de elDiario.es y Univisión, así como al equipo legal que lleva el caso, la ONG Women´s Link WorldWide, y por supuesto la lamentable normalización de las actuaciones delictivas derivadas "del poder". Las mismas que a lo largo de la historia se van perpetuando en todas las sociedades. Es el derecho que les otorga la divinidad de sus cromosomas XY. Ya, ya sé que no todos, pero me niego a continuar pidiendo permiso y perdón por ser XX.

Lo más terrible, además de los posibles hechos, de los que no dudo lo más mínimo, es que, por sacar rendimiento político, tengamos a mujeres en puestos de responsabilidad alardeando de la amistad con él, y con los otros "ellos" (tengan el oficio que tengan).

Efectivamente, a medida que sus circunstancias socioeconómicas les son más favorables, la impunidad es mayor, pero no es excluyente por clase social, ni por ideología, pues en esto no se salva ningún sector, como bien sabemos todas.

Todas, menos la señora Ayuso, y la señora Obregón, la primera ya nos ha acostumbrado a sus declaraciones, y en este caso hasta la entiendo, de no tener el cargo que ostenta gracias a sus muchos votantes, y a su "magnífico" MAR (que es de justicia reconocérselo), es posible que no hubiera tenido ni la ocasión de ir a uno de sus conciertos, pero quienes además de nacer antes que ella, tenemos una profesión con recorrido trabajado, por supuesto que conocemos a varios impresentables como Julio Iglesias, y a muchos otros afines a su partido, y al del resto (tanto de los de antes, como de los de ahora).

Una servidora no puede decir lo que las denunciantes, pero sí que después de una presentación que hice de él en Benidorm en el verano del 88, me ofreció, su querido "Papuchi", viajar con ellos, y ser la 3.001... (Por supuesto mi viaje fue a Valladolid, que era donde yo vivía y con la misma compañía con la que llegué).

Lo que hoy reconozco, y me enfada conmigo misma, es que no lo sentí como un insulto. Y lo era, y lo es.

Por ello es necesario que se señale y denuncie, no sabemos si serán todos los "ellos" (agresores), condenados judicialmente algún día, pero tal vez mi nieta, y todas las nietas de las mujeres de mi generación, no tengan que soportar, y aún menos ver como “normal”, comportamientos deplorables o incluso punibles, como los que hemos vivido y naturalizado nosotras.

Emma García y Julio Iglesias en 'A tu lado' / TELECINCO

Con respecto a las declaraciones de Ana Obregón, sólo le puedo decir que me parece incomprensible su postura, por mucho vínculo personal que tenga con el cantante, teniendo en cuenta que dice creer a su excuñada Paloma Lago, (y, por cierto, yo también la creo), pero no son menos creíbles, ni menos legítimos, los testimonios de las trabajadoras que han denunciado al señor Iglesias. Son negras o mulatas, con muy pocos recursos económicos, muy jóvenes y eran empleadas de hogar en República Dominicana de uno de los hombres más poderosos del país, pero eso no las hace ni menos mujeres, ni menos personas, simplemente infinitamente más vulnerables. Lástima que, a pesar de mi consideración a su persona y a su carrera, en los últimos tiempos, Ana parece que piensa que “los deseos son derechos” y que todo lo que se "puede pagar, se puede comprar".

También he escuchado la excusa "del tiempo pasado", pero seamos coherentes, presuntos delitos de esta índole no deberían prescribir nunca, porque el trauma es irreparable, y sólo las víctimas tienen, y eso sí lo es, "el derecho" de decidir el momento, pero en este caso, además, estamos hablando de algo reciente, sostenido en el tiempo y, según documentan, de 2021.

Ojalá que la señora justicia y los justos de esa profesión hagan su trabajo y olviden su patriarcado, sea el señoro de donde sea, por muchos reconocimientos artísticos y dinero que tenga.

Los vicios privados sí tienen que tener consecuencias en sus virtudes públicas, a pesar de que ha comenzado el año con muy malos acontecimientos y los invasores de los territorios ajenos se convierten en salvadores para algunos ciudadanos/as, premiando a quienes deberían ser sentenciados por crímenes de lesa humanidad.

Bien nos viene recordar al señor Trump (por cierto, condenado por agresión sexual), y su perverso apoyo al genocida de Israel, por no hablar de su amistad con el reconocido pederasta Jeffrey Epstein.

Ojalá se rompa la noche, y llegue el día en que levantemos la vista y veamos un camino que se llame: “Justicia”.