Venezuela: ¿intervención necesaria o precedente peligroso?

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, anteriormente, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro / Europa Press/Wei Neirui

No tengo claro si la intervención de EE. UU. en Venezuela es buena o mala. Y quizá ese sea el punto más honesto desde el que analizar lo ocurrido.

La captura de Nicolás Maduro supone un hecho excepcional en la política internacional. Pero reducir el debate a un esquema binario —legal o ilegal, democracia o imperialismo— es una forma cómoda de esquivar la complejidad real del problema.

Durante años, Venezuela ha funcionado como un Estado fallido de facto: instituciones vaciadas, elecciones sin credibilidad, millones de personas forzadas al exilio y una economía sostenida artificialmente mientras la población se empobrecía. La comunidad internacional lo sabía. Y, aun así, no pasó nada.

Sanciones, comunicados… Todo menos una solución efectiva. El resultado fue una crisis cronificada que dejó de ser urgente porque dejó de ser nueva. La intervención estadounidense puede interpretarse, más que como un acto impulsivo, como el reconocimiento de un fracaso colectivo: cuando los mecanismos multilaterales no funcionan, alguien acaba actuando.

Eso no elimina las preguntas incómodas. ¿Quién decide cuándo un Estado ha perdido su legitimidad? ¿Quién asume el derecho de ejecutar esa decisión? ¿Y cómo se evita que este precedente sea utilizado mañana con menos justificación y más intereses?

Desde un punto de vista geopolítico, la cuestión clave no es si la intervención es justa, sino qué regla implícita establece: cuando el multilateralismo fracasa y el coste de la inacción supera al de intervenir, la legalidad queda subordinada a la capacidad.

La pregunta de fondo no es Venezuela. Es el mundo que estamos aceptando. ¿Uno donde nadie interviene nunca… o uno donde solo intervienen los que pueden?

No es una pregunta cómoda. Pero es la que toca hacerse.