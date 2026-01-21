Corina: para negociar tiene que existir un equilibrio de poderes

Para ser sincero, reconozco que, cuando vi la foto de Corina con el señor del pelo naranja sosteniendo la medalla del Premio Nobel, pensé que era una creación hecha por IA. Al comprobar que era real, de entrada, me decepcionó un poco la venezolana. Sin embargo, como lector habitual de los libros y artículos del alicantino Alejandro Hernández Seijo (autor del best seller Negociar es fácil si sabe cómo, libro que tengo de lo más subrayado por la cantidad de información útil que tiene), recordé su frase, que da título al artículo.

Es obvio que el tocayo del pato más famoso de Disney, a corto plazo, no necesita a Corina, que, no olvidemos, no tiene ningún cargo. No hay, como dice Hernández, un “equilibrio de poderes”.¿Qué es lo único que puede ofrecer ella? Pues lo que más ilusión le hace a él, qué es el mayor logro de ella en su vida. Como leí a María Teresa Olmo Sánchez: “Es un gesto simbólico, se lo entrega porque ha sido el artífice del primer paso para el cambio en Venezuela”. Ella lo que quiere es anular al chavismo, y si esto pasa por adular a un señor de 79 años, pues arreando xim-pam-pum (si no eres alicantino…. No lo entenderás).

Darle una medallita no es darle el Premio Nobel (si me compro una medalla Corazón Púrpura en una tienda de antigüedades, ¿significa que luché en Vietnam?), con independencia de que a los noruegos no les haga especial ilusión. Hago mías las palabras de la líder del partido de centro, Trygve Slagsvold Vedum:”El hecho de que Trump aceptara la medalla dice mucho de él: un típico fanfarrón que busca engalanarse con los honores y el trabajo de otros”.

Yo creo que todos tenemos clarinete que, aunque no sea una prioridad inmediata, Trump querrá elecciones democráticas en Venezuela y, según mi modesto criterio, se las va a llevar de calle Corina, a la que no dejaron presentarse en las últimas elecciones tan “limpias”. Si nos vamos a El Rey León, mientras Simba no está, el mal ocupa su lugar… pero cuando regresa, asume su liderazgo. ¿Estoy comparando a Simba con Corina? ¡Por supuesto!

¿Qué ha ocurrido con esa imagen en el despacho oval? Qué personas que se han subido a un podio de superioridad moral autootorgada, con la nevera llena de comida, sentaditos en su sofá con calefacción y Wi-Fi, te dicen que se ha arrastrado, calificándola de tonta aduladora y que queda deslegitimada como futura presidenta porque se ha “zelenskizado”. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar, fill meu? Menospreciándola demuestras poca empatía hacia el pueblo venezolano y su capacidad para elegir democráticamente a su futuro líder. Seguramente tu discurso habitual es “yo sé”… en vez de “yo escucho”. Dar respuestas simples a procesos complejos no es una virtud, amigo mío.

El presidente de EEUU, Donald Trump, interviene en el Foro Económico Mundial de Davos. / Europa Press/Contacto/Lian Yi

No perdamos de vista que Marcos Rubio es muy pro-Corina, al contrario que J.D. Vance. Y como manifestó el expresidente Felipe González: “El gobierno de Estados Unidos no puede tratar a Corina como si no representara nada”. Recordemos que junto a Delcy están Diosdado Cabello (que dirige la policía militar bolivariana, la Gestapo venezolana, y tiene una recompensa de 25 millones por su cabeza) y Vladimir Padrino, ministro de Defensa (que la tiene de 15 millones). Mi pregunta es: realmente, ¿quién manda allí? Porque, aunque sueltan a unos presos, encarcelan a otros. El chavismo tiene un sistema tan bien organizado que no puedes quemarlo todo de un día a otro y por dicho motivo está Donald intentando usar diplomacia y mano izquierda, jugando al ajedrez con los que han colaborado al hundimiento del país.

¿Alguien cree realmente que esta guerra ha sido por el petróleo, con lo difícil y caro que es de extraer en Venezuela? He leído que extraer un barril allí cuesta $60, que es casi el mismo precio del barril Brent. Supongo que por eso ninguna petrolera americana ha querido entrar. Además, Estados Unidos tiene petróleo propio y puede obtenerlo por otras vías. Yo creo que es más por eliminar de la ecuación a Rusia, que les proveía en exclusiva de equipo militar; China, que les compraba petróleo a precios muy bajos, y Cuba. ¿Os parece normal que la guardia pretoriana de “Bigotes Maduret" fueran 32 cubanos?

¿Mi opinión personal sobre la única Premio Nobel venezolana? Te lo diré cantando una popular canción de 1960 de Ray Peterson: I love Corinna, tell the world I do. Oh little darling, where you've been so long? Si no la conoces…ya estás tardando en escucharla.