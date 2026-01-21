In memoriam: Al barber de la Corredora.

En 1955, unos alumnos de la Academia Ripollés, al término de las clases nocturnas, diez de la noche, nos íbamos de retiro a casa, durante el día teníamos que trabajar, y fundamos una peñita de amigos para ser los mejores en los estudios. En 1956, ya éramos diez y pensamos en hacer unos estatutos para conseguir nuestro propósito. Entre los trece que componíamos el grupo estaba Juan Ramón Gonzálvez Román, amigo desde su incorporación, colaborando en todo lo que organizábamos, sugiriendo ideas y siempre dispuesto a dar buen ejemplo.

Cuando adquirimos las parcelas en la playa, él se encargó de todos los trámites, y naturalmente lo nombramos presidente, no sólo de la comunidad de propietarios, que éramos los ocho amigos, sino también de la Peña La Tranquilitat, que así bautizamos a nuestro grupo.

Celebrábamos guateques en las casas, todas de planta baja, y nos casamos con las amiguitas que también formaron su grupo, 16 chicas y 13 chicos. A pesar de ello, las tres mujeres que no se emparejaron con nosotros siguieron formando parte de ambas agrupaciones.

Cuando íbamos al campo Juan Ramón se encargaba de todo, hasta de hacer la paella, luego repartía a cada cual lo que sabía le gustaba. En los «cumples», partía la tarta y sabía quién era más goloso y quién prefería menos.

En la peluquería que continuó de su progenitor atendía a todos y evitaba las polémicas, ponía paz donde había controversia.

Hizo de la amistad un verdadero culto, y a sus hijos, nuestros sobrinos, pues así los consideramos, se lo transmitió. Es un cariño que se enraizó desde el principio y su esposa, nuestra querida Antoñita, le ha acompañado en todo momento.

Seguro que en el Empíreo celestial estará ayudando a San Pedro a ordenar las recepciones, por lo que a ti, Juan Ramón, nos encomendamos. Y estás presente en nuestras oraciones.