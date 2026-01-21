En su originalísima e inteligente carrera como director, Paco León está a punto de estrenar Aída y vuelta. Una comedia en la que afronta las supuestas interioridades del rodaje de la serie. Esto es, cómo se desarrollaría la ficción intramuros. Mostrando la cara oculta del espectáculo. Algo así como metaficción en estado puro.

El actor y director acudió junto a su hermana María León a Historia de nuestro cine, donde presentaron la insólita Carmina y revienta, de la que se rodaría la secuela Carmina y amén. Ambos productos nada ortodoxos repletos de hallazgos y muy atractivos a la hora de valorar las sinergias entre la realidad y la ficción.

Como ocurre en cada programa, Elena S. Sánchez da la oportunidad a los directores para que promocionen sus nuevos productos, invitándolos al calor de un estreno, y recuperando alguno de sus títulos anteriores. La cita fue una excusa estupenda para que Paco León fluyera como sólo él sabe. Explicando y matizando algunos elementos de su cine. Inimitable y repleto de riesgos.

Pero como muy bien explicó, sin asumir retos todavía se encontraría en aquella zona de confort primigenia en la que interpretaba a Raquel Revuelta con más autenticidad que ella misma. Su búsqueda en los estertores del audiovisual ha merecido la pena. Detrás de un título tan extraño como Kiki, el amor lo sabe se escondía una película de las que no dejan indiferente. La serie Arde Madrid fue un aire fresco, en blanco y negro, en la ficción televisiva.

Fue Paco el que animó a su hermana María a zambullirse en la interpretación. La definición que hizo de ella en la tertulia con Elena S. Sánchez fue contundente. Tenía belleza y coño. Con eso está todo dicho. Aseguró que cuando posea la edad de Carmina puede ser superlativa. Paco León en estado puro.