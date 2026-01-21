Las pensiones suben en enero, pero su futuro no está claro

En este mes de enero de 2026 volverán a subir las pensiones y sin perder poder adquisitivo. Algo que parece normal y que, sin embargo, no siempre lo ha sido. Incluso ahora mismo asoman nubarrones en el horizonte, por parte de fuerzas como PP y Vox, que parecen volver a cuestionar que algo tan de justicia hacia un colectivo de casi 9.500.000 de pensionistas tenga derecho a que la prestación que le corresponde, por haber cotizado durante toda su vida laboral, sea actualizada anualmente de acuerdo con la subida del IPC.

El 23 del pasado diciembre, el Consejo de Ministros del Gobierno PSOE-Sumar aprobó que para 2026 las pensiones contributivas subieran un 2,7% (incremento del IPC en los doce meses anteriores), y las no contributivas, así como las mínimas con cargas familiares, un 11,4%. Esta subida se hace en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2021, de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones en España.

Con la aprobación de esta ley, el Gobierno de izquierdas pretendía, y consiguió, que el tema de las subidas de las pensiones quedara legalmente regulado y a salvo de las componendas electoralistas que, con demasiada frecuencia, se venían produciendo. Recordemos que hubo un año en el que, en plena crisis económica, el Gobierno de Zapatero congeló la subida de las pensiones y que, posteriormente, y durante cinco largos años, el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó subidas anuales de sólo el 0,25 % que, en muchos casos, suponían mejoras de uno o dos euros mensuales, con pérdidas sangrantes de poder adquisitivo para el colectivo de pensionistas.

Aunque hay que decir que esta ley, que permite asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, no fue apoyada por todos los partidos. En su votación en el Congreso hubo gente que votó en contra: el PP y Vox no la apoyaron. No estaban de acuerdo con que se garantizara, por ley, ese derecho a los pensionistas. Y es algo que hay que recordar. Y también advertir que la ley que ahora lo permite puede ser cambiada si la derecha y la extrema derecha entran al Gobierno, como prevén muchas encuestas. Y es algo que la ciudadanía debe saber y ser consciente. Lo que hoy en este tema parece seguro puede dejar de serlo de un día para otro. PP y Vox ya votaron en contra en su momento, y es de suponer que, buscándose alguna excusa de cara a la galería, volverán a hacerlo para apoyar su propuesta de seguros privados y planes de pensiones particulares, a costa de unas pensiones públicas suficientes.

Un grupo de personas jubiladas en la Plaça de Baix. / MATÍAS SEGARRA

El Gobierno actual no sólo está subiendo las pensiones con el IPC, de acuerdo con la ley citada, que se acordó, en su día, con CC OO y U GT para mantener su poder adquisitivo, sino que está haciendo un esfuerzo para ir subiendo mucho más las pensiones no contributivas y las calificadas como mínimas, para ir mejorándolas como nunca se había hecho en los períodos en los que la derecha había gobernado. Igual pasa con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional o con el Ingreso Mínimo Vital, otros dos ejemplos de una política social, consensuada con los sindicatos, que busca mejorar la calidad de vida de los colectivos más necesitados. Políticas que, por cierto, tampoco gozan del apoyo de las derechas españolas que, si ganan las próximas elecciones, seguro que cambiarán a peor.

Y no son las únicas amenazas que acechan a los pensionistas. Hay toda una campaña mediática para atacar al colectivo y al actual sistema de pensiones. Se habla de su insostenibilidad y de la urgencia de aplicar recortes en el mismo. Incluso se llega a decir, en círculos conservadores, que los pensionistas están poniendo en peligro el supuesto Estado de Bienestar, con sus altas pensiones (?) y, lo peor, con una paulatina mayor expectativa de vida. En otras palabras, que viven demasiado, según algunos.

Ya se oyen voces pidiendo que la edad de jubilación siga subiendo hasta los 70 o los 72 años, según algunos líderes empresariales o políticos de derechas que, en muchos casos, no han dado un palo al agua. Y nos dicen que no hay dinero para las pensiones, los mismos que aprobaron decenas de miles de millones de euros para rescatar a una banca que no ha devuelto nada. O que exigen un rearme multimillonario para defendernos de no se sabe qué, y hacer ricos a los fabricantes de armas. Ya está bien de utilizar a los pensionistas para esconder miserables políticas retrógradas.

La realidad de muchos pensionistas contrasta con esos mensajes tan interesados, que quieren dar una imagen distorsionada, para justificar los recortes y retrocesos que tienen preparados por si ganan. Los datos reales son los que son, y en el caso de Elx, y según la Seguridad Social, en el cuarto trimestre de 2025, eran los siguientes:

Total de Pensiones: 44.145

Pensión Media: 1.082,04

De Jubilación: 29.219

Pensión Media: 1.208,39

De Viudedad: 10.014

Pensión Media: 832

Por no irnos muy lejos para comparar, los datos de Alicante capital nos evidencian unas diferencias sustanciales: en el mismo período, la pensión media allí es de 1.385 euros y, en el caso de jubilación, de 1.600 euros (casi 400 euros mensuales más). Las características del trabajo en Elx (economía sumergida, explotación laboral, etc.) están, sin duda, detrás de estas cifras que tanto perjudican a nuestro municipio.

Bienvenida sea la actualización de las pensiones, pero seamos conscientes de la fragilidad en la que, políticamente, se sostienen. No podemos retroceder.