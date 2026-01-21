Reconocimiento a una vida

La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche presentará este próximo 23 de enero un libro donde se relata la historia de una ilicitana, Livia Sempere Campello, nacida en el seno de una familia exiliada en Orán tras la Guerra Civil, que merece todo nuestro reconocimiento.

Cuando estos inmigrantes ilicitanos llegaron a Orán nunca dejaron de soñar con volver a casa y recuperar su vida entre palmeras. Tal vez, esta idea les ayudó a sobrellevar las penalidades del exilio y a construir una comunidad basada en el principio de solidaridad. En este escenario Livia desarrolló su niñez y adolescencia en Orán, siempre escuchando hablar de Elche, el pueblo que ella no había tenido la oportunidad de conocer.

Después se produjo su segundo exilio en Toulouse, donde la familia se desplazó huyendo del conflicto por la independencia de Argelia. Finalmente, volvieron a Elche en el verano de 1967, pero Livia no encontró el escenario idílico que tantas veces había imaginado. Un nuevo comienzo que resultó complicado y, aunque nunca lograrían recuperar la vida que abandonaron al partir hacia el exilio, pudieron llevar una existencia digna, gracias a su fortaleza y capacidad de resiliencia.

Durante el largo camino recorrido, Livia cultivó unos valores y principios morales que le transmitieron sus padres, quienes fomentaron en ella el pensamiento crítico y la cultura del esfuerzo. Aprendió a escuchar y a respetar al diferente, respetando todas las opiniones, como han evidenciado sus alumnos de francés, y yo mismo, a tenor de las muchas horas que he tenido el placer de conversar con ella para configurar este relato.

Qué diferente habría sido todo si estos valores hubiesen prevalecido en nuestra historia. Aquella que vivieron y sufrieron en primera persona Livia, su familia y tantos otros ilicitanos que un día partieron hacia un futuro incierto, para huir del marco de insensatez que se generó tras la guerra que ellos habían perdido. Pero, ¿quién ganó la paz?